The White Lotus: qué significa la publicación que se hizo en el Diario Oficial

La aparición de The White Lotus en el Diario Oficial inició especulaciones sobre que se grabe en Chile. ¿Podría materializarse esto?

The White Lotus apareció en el Diario Oficial. ¿Qué significa esto?

Hace una semana los fanáticos de The White Lotus se sorprendieron con la publicación de la marca en el Diario Oficial. La cadena internacional de streaming, HBO, tomó la decisión de registrarla de manera oficial en Chile, lo que inició una serie de especulaciones sobre la posibilidad que la serie grabe su cuarta temporada en nuestro país.

En conversación con EL DÍNAMO, la abogada experta en propiedad intelectual y académica de la Facultad de Derecho de la UNAB, Agustina Davis, aborda la posibilidad que entusiasma a los seguidores de la serie.

“Hay que aclarar que la publicación en el Diario Oficial de la solicitud es solo una etapa del procedimiento de registro, que todavía no ha concluido. Por lo que técnicamente la marca aún no está registrada en Chile”, explica la académica de la UNAB.

“Los efectos prácticos son que HBO puede explotar su marca en Chile para los productos y servicios que la solicitó. A su vez puede impedir que cualquier tercero sin su autorización la use o intente registrarla como marca. Suele pasar que cuando hay marcas famosas, locales las piden como marca o las usan y, en ese caso, el dueño auténtico y creador actúa ex post (es decir, con posterioridad a los hechos). Es una forma de prevenir”, añade.

Consultada sobre si es una forma de actual normal, Davis asegura que “es una práctica común“, sobre todo en empresas que realizan grandes producciones “como HBO, Warner Bros o Universal”.

El motivo de esto es la defensa de la propiedad intelectual. “Las marcas son territoriales, lo que significa que, para tener protección, deben ser registradas país por país. La mayoría de las series televisivas, se transmiten en distintos países e incluso a través de distintas plataformas, lo que significa que se celebran contratos de licencia tanto de marcas como de otros derechos de propiedad intelectual”, comenta.

¿La inclusión en el Diario Oficial de The White Lotus significa que se grabará en Chile?

La respuesta de la abogada experta en propiedad intelectual sobre si se grabará The White Lotus en el país por su publicación en el Diario Oficial es tajante tras la publicación: “En mi opinión, no necesariamente es un indicio de que ello ocurrirá. HBO tiene en Chile muchísimos registros marcarios de nombres de series, que no fueron ni serán grabados en el país”.

“Para mi es mas una intención de proteger la marca y su capacidad distintiva en el mercado. La marca es bastante famosa”, dice.

“Para mí es obvio que, en este tipo de series, los lugares donde se graban son un protagonista más de la serie. Pensemos en la primera temporada y Hawái, donde este último era parte de la narrativa”, aclara Davis. “Chile sería un protagonista dentro de la serie y es obvio que como chilenos vamos a consumirla más que otros países y eso es un incentivo a los piratas que quieran aprovecharse de la popularidad de la marca“.

“Por eso sería preventivo, porque el efecto de impacto es mayor en el público chileno y, por tanto, hay más incentivo a copiar la marca. Es como los jugadores de futbol que registran sus marcas propias y sus seudónimos en Chile, porque aquí hay más incentivo a copiarlas“, concluye.