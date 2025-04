Por qué Pedro Pascal podría no estar en la tercera temporada de The Last of Us

Pedro Pascal en The Last of Us.

Aunque aún quedan algunos días para el estreno de la segunda temporada de The Last of Us, la cadena HBO confirmó una tercera temporada de la serie que protagonizan Bella Ramsey junto a Pedro Pascal.

Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de Programación de HBO, señaló en un comunicado que “no se puede enfatizar suficiente lo orgullosos que estamos en HBO por el logro extraordinario que creemos que representa la segunda temporada de The Last of Us“.

“Craig (Mazin), Neil (Druckmann), Carolyn (Strauss) y todo el equipo de productores ejecutivos, elenco y crew han entregado una continuación magistral, y estamos encantados de llevar el poder narrativo de Craig y Neil a lo que sabemos será una tercera temporada igualmente conmovedora y extraordinaria”, agregó.

Sin embargo, pese a la buena noticia, una de las grandes dudas es si Pedro Pascal formará parte de la tercera temporada de The Last of Us.

La continuación de esta nota contiene posibles spoilers del segundo ciclo de la serie, por lo que si no quieres saber, te recomendamos no seguir leyendo.

Como los fanáticos del videojuego ya saben, Joel, el personaje de Pascal, es asesinado en la segunda entrega del videojuego de Naughty Dog a manos de Abby, la hija del cirujano que operaría a Ellie (Ramsey) en el final de la primera entrega y que fue asesinado por el protagonista.

Pero aún se desconoce si los creadores de la serie de HBO incluirán esta escena en el segundo ciclo, puesto que, según declararon, la segunda parte tiene mucho más material, por lo que esto podría no ocurrir en los próximos siete episodios.

Craig Mazin aseguró que la segunda temporada no abordará todo The Last of Us 2, sino que en solo una parte. Esa decisión, explicó, se debe a que “el material de la historia que obtuvimos de la Parte II del juego es mucho más que el material de la historia que estaba en el primer juego“.