Cuatro momentos que ha dejado Coachella 2025: el icónico show de Lady Gaga, Benson Boone con Bryan May, la fiesta de Charli XCX y más

Lo que ha dejado Coachella 2025

Coachella 2025 se prepara para cerrar su primer fin de semana a lo grande. En la víspera de las presentaciones de Post Malone, Jennie de Blackpink y muchos artistas más de talla mundial, en EL DÍNAMO hacemos un repaso de los mejores momentos que ha vivido el festival este 11 y 12 de abril.

Gran parte de los conciertos, que comenzarán a las 19:00 de Chile, serán transmitidos de forma gratuita a través del canal de YouTube de Coachella.

Benson Boone invitó a Brian May a tocar Bohemian Rhapsody

El cantante Benson Boone sorprendió a todo el festival en la jornada del viernes al interpretar una versión de Bohemian Rhapsody, la clásica canción del grupo Queen.

Usando una capa como alguna vez lo hizo Freddie Mercury y realizando piruetas sobre el piano, el intérprete de Beautiful Things se echó el público al bolsillo. Sin embargo, tenía una bala más en el cargador para que los asistentes de Coachella 2025 terminaran por enloquecer: la aparición estelar de Brian May, el mítico guitarrista de la banda británica.

Tras terminar de tocar la canción emblema del cuarteto, May bajó al escenario para encontrarse con Benson Boone, quien terminó saltando encima de él al finalizar la canción, dejando una postal para el recuerdo.

Lady Gaga y una presentación para el recuerdo

Lady Gaga era una de las cabezas de cartel para Coachella 2025 y volvió a superarse a sí misma. La cantante estructuró su show como una obra de teatro dividida en cuatro actos, un interludio y un final apoteósico. El título del espectáculo fue The Art of Personal Chaos.

La arista estuvo acompañada por una orquesta, un coro y un amplio cuerpo de baile, que hizo despliegue de producción sin precedentes. El show además contó con múltiples cambios de vestuario, un hilo narrativo que siguió toda su discografía y un espectáculo de luces y sonido de primer nivel.

Definitivamente, fue una presentación que difícilmente será superada por lo pronto.

Green Day: críticas a Trump y homenaje a Palestina

Una presentación mucho más ácida tuvo el grupo Green Day para darle cierre a la jornada de sábado. El trío dio un recital compuesto por 18 canciones, las que sufrieron modificaciones en sus letras originales.

Una de los cambios lo tuvo American Idiot con la frase “no soy parte de la agenda MAGA”, una crítica directa al segundo gobierno de Donald Trump y su clásica frase “Make America Great Again”. Esta decisión artística ya la habían exhibido anteriormente.

En la canción Jesus of Suburbia, Billie Joe Armstrong incorporó cantó la frase: “escapando del dolor como los niños de Palestina“. El grupo mostró su claro apoyo a la causa palestina ante Israel en el conflicto armado que se desarrolla en la Franja de Gaza.

La fiesta de Charli XCX: Billie Eilish, Lorde y Troye Sivan invitados

Charli XCX también tuvo su momento de brillar y lo hizo acompañada con varios artistas juveniles. La primera aparición estelar fue la de Billie Eilish, quien se subió al escenario a cantar su remix de Guess, la canción que forma parte del álbum Brat and it’s completely different but also still brat.

La siguiente en la lista fue Lorde, otra de las amigas de Charli XCX. Las dos artistas cantaron el remix de Girl, so confusing, una canción que reflexiona acerca de la amistad que mantienen ambas a través de sus similitudes físicas.

El cierre del show tuvo el acompañamiento de Troye Sivan. Juntos interpretaron su colaboración Talk Talk, otro remix que forma parte de Brat. Los dos cantantes se encuentran realizando una gira en conjunto, que terminará a mediados de año en Barcelona, España.

En una semana más, del 18 al 20 de abril, será el segundo y último fin de semana de Coachella 2025, donde varios aristas volverán a repetirse, entre ellos la misma Gaga o Green Day.