Karla Melo actualiza su estado con esperanzador diagnóstico: “Me estoy sanando”

Karla Melo se valió de las redes sociales para actualizar su estado, tras informar en marzo pasado que se le detectó cáncer de mama, dando a conocer un esperanzador diagnóstico.

“El tumor desapareció. Sí, así como lo oíste. Ya no está en mi cuerpo”, relató la actriz de El Reemplazante, quien detalló que “yo no lo sentía. No sé si son todas las terapias que estoy haciendo. No sé si es la acupuntura, la alimentación, la biodescodificación, la quimioterapia”.

Karla Melo agregó que “no sé si es por tanto amor, o la mezcla de todo lo que estoy haciendo, pero ya no está. Se fue. No está en mi cuerpo”.

La también cantante dejó en claro que si bien los tratamientos contra su cáncer de mama están resultando, “no significa que esto terminó. Tengo que completar todos mis tratamientos, pero me estoy sanando”.

Melo había expresado semanas atrás que “en enero de este año me diagnosticaron cáncer de mama triple negativo. Fue un mes muy difícil, ya que hay que pasar por varias pruebas, exámenes y procedimientos para tener las respuestas. Y la espera de cada una es realmente angustiante”.

Tras esto, la artista retomó su relación con Manuel Caro, más conocido como Dunga, vocalista de La Combo Tortuga, quien se rapó en solidaridad con Karla Melo, que se cortó el pelo para enfrentar de mejor manera la quimioterapia.