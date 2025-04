La aclaración de la Dirección del Trabajo a Karol Lucero: qué pasó con la investigación por presunto maltrato laboral

Para demostrar la supuesta falsedad de la denuncia por no pago de sueldos, Karol “Dance” grabó y les preguntó a sus colaboradores uno por uno “¿tú, trabajas acá? y la respuesta de todos, mientras desempeñaban sus labores fue “no”.

Karol Lucero se vio envuelto en una nueva controversia tras compartir un video en sus redes sociales, donde aseguró que la Inspección del Trabajo no encontró indicios de abusos ni vínculos laborales irregulares entre su empresa digital, Like Media, y las personas que colaboran con ella.

Según dijo el locutor de radio, “me acusaron de algo que era falso, lo expliqué y muchos optaron por no creer, el equipo completo de Like Media planteó su postura y tampoco quisieron creerles y los hostigaban diciéndoles que estaban equivocados”.

“Hoy notificaron su conclusión y no encontraron ningún tipo de abuso ni relación laboral. Todo era falso”, sentenció el ex Yingo mostrando un documento de la entidad fiscalizadora.

“Aquí nadie trabaja gratis, porque esto no es un trabajo (…) ponemos punto final a la acusación falsa que se hizo. Es falso que no pago sueldo, es falso que hay abusos laborales, porque no existe ese vínculo”, dijo Karol “Dance”.

Sin embargo, la Dirección del Trabajo aclaró que, por el contrario, no pudieron investigar a LikeMedia, ya que no había nadie en la dirección.

“No significa que no se detectaron o que sí se detectaron (irregularidades), sino que no hay pronunciamiento debido a que los procedimientos que se hicieron de fiscalización en las ocasiones que se visitó no se detectaron moradores”, detalló la directora Regional del Trabajo Metropolitana Oriente, Carolina Campos Valdiviadetalló a Biobío.

Junto a ello, añadió que un elemento clave fue que no hubo “confirmación o ratificación de la denuncia” en contra de Karol Lucero. “Lo que no significa que no exista efectivamente una figura infraccional”.

En cuanto a los dichos del influencer, respecto a que la Dirección del Trabajo concluyó que las acusaciones en su contra eran falsas, desde la entidad fiscalizadora indicaron que “no tenemos cómo calificar ni pronunciarnos respecto a que eso era falso porque son juicios de valor sobre hechos que no pasaron por un proceso de investigación”.

“Aquí nadie trabaja, esa es la razón”

Después de terminar su programa online y tras la respuesta de la Dirección del Trabajo, Karol Lucero subió un video a sus stories de Instagram donde comentó que había leído el artículo y volvió a asegurar que “aquí nadie trabaja, esa es la razón”.

Para demostrar lo anterior, grabó a sus colaboradores y les preguntó uno por uno: “¿Tú, trabajas acá?” y la respuesta de todos fue: “No”.

En respuesta a la explicación de la Dirección del Trabajo, Lucero insistió en que “no encontraron moradores (porque nadie trabaja ahí y vamos cuando podemos) y me citaron vía mail para prestar declaraciones” para hablar del caso.

Asimismo y a través de sus redes sociales Lucero precisó que la cita con la entidad fue online y ahí le indicaron que “seguirían investigando para dar por finalizado el proceso”.

“Si no hay personas que ratifiquen la acusación, si van a la oficina y no hay nadie, ¿qué se desprende? Que es falsa la acusación de maltrato laboral, puesto no hay nadie trabajando en la oficina“, expresó.