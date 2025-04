Myriam Hernández: “Qué privilegio es ir en contra de la corriente, saber lo que uno quiere, que te valga lo que te dicen”

A pesar del convulsionado fin del 2024 que vivió, Myriam Hernández hoy sonríe más que nunca. El pasado mes de febrero vivió un inolvidable show en el Festival de Viña del Mar que culminó con la entrega de la Gaviota de Platino, la primera para una chilena, y hoy se apronta a protagonizar otro hito en la música nacional: su primer show en el Estadio Nacional.

La intérprete de éxitos como Herida, Leña y Fuego y Rescátame se pasea radiante por los pasillos del hotel Double Tree Hilton promocionando lo que será el show del próximo 23 de mayo que lleva por nombre Tauro World Tour.

Al comienzo de esta entrevista recuerda que lo vivió la noche del 24 de febrero en la Quinta Vergara, la que calificó como una noche “tan soñada, tan mágica”.

“No tengo otras palabras para describirla. Llevaba 23 años sin pisar ese escenario. Iba a entregarme completa, a cantar las canciones nuevas, las canciones clásicas, pero con esa emoción y ese nerviosismo que significaba lo que implicaba estar en Viña, lo que había vivido. Realmente fue maravilloso ver a mis hijos en el público, todo mi staff conmigo en energía, un público maravilloso que cantaba y coreaba mis canciones”, relató, con un brillo en sus ojos.

Pero el momento culmine de esa jornada vino cuando pidieron la Gaviota de Platino que “fue lo máximo”. Aún así, la intérprete reconoce que “no he visto aún el show porque quiero verlo desde la vereda de la tranquilidad, para gozármelo y no para auto criticarme porque soy súper autocrítica”.

AGENCIA UNO.

“Yo estaba tan emocionada que era casi como que caí en trance. Miraba el cielo y le agradecía a Dios, miraba a la gente, y Karen y Rafa hablaban que pasó mucho rato. Pero yo estaba extasiada mirando el público y no poder creer lo que estaba viviendo y solo pidiéndole a Dios que marcara ese momento en mi cabeza, en mi mente, que no se me borrara nunca”, aseguró.

Esa misma noche, Myriam Hernández hizo el anuncio: el 23 de mayo protagonizaría su primer y único show en el Estadio Nacional. Esto no solo marca un hito en su carrera sino que en la música chilena, puesto que es la primera mujer en realizar un concierto en el recinto deportivo de Ñuñoa.

“Esta idea se le ocurrió a mi hijo, a mí no se me había ocurrido. Fue hace mucho tiempo, en donde lanzó la idea una vez en un almuerzo. Cuando estaban pasando todas estas cosas bonitas que se avecinaban, aparte lo del Festival de Viña, Jorge, cuando ya era manager mío, quería marcar cosas importantes, como hitos. Y me dice: Mamá, debo subir la idea de nuevo de hacer el estadio. Y yo: Estás loco“, contó entre risas.

Desde entonces, ambos comenzaron a trabajar y desde entonces “hemos estado sin parar hasta ahora, y lo vamos a estar hasta que me suba esa noche para entregar todo. Es muy importante, va a marcar un antes y un después en mi vida profesional y artística, porque jamás me lo imaginé. Como buena taurina me gustan los desafíos y es una buena oportunidad para abrir las puertas de ese escenario a mis otras colegas”.

Sobre ese show, que contará con tres escenarios, adelantó que “va a ser largo, estamos cantando casi 45 canciones. Se nos quedan varias fuera, que eso es muy agradable, tener un repertorio tan amplio. Luchando, trabajando en visuales, iluminación, para hacer un show que sea entretenido. Va a ser distinto a lo de Viña porque era más cortito, se van a repetir algunos arreglos, pero vamos a subir más canciones que hace mucho tiempo no canto y ahí creando cosas”.

Myriam Hernández se toma su carrera con la debida importancia puesto que, según confiensa, la música “lo es todo”: desde su motivación diaria a lo que la motiva a “estar creando, trabajando, viajando, disfrutando, enviando mensajes a la gente”.

Por lo mismo, agregó, “soy tan cuidadosa con las canciones que escribo o que escriben para mí, porque me gusta enviar un mensaje creíble pero sencillo. Nunca he tratado mal a los hombres, por ejemplo”.

Pasado, presente y futuro

Myriam Hernández reconoció estar viviendo su presente “con mucho amor y disfrute“, disfrutando “al 1000%” cada momento de su vida.

“Estoy ad portas de cumplir 60 años el 2 de mayo… No me siento de 60 pero los tengo. Tal vez mi mensaje más lindo, lo que me nace, es transmitir que los 60 son muy bonitos y que se pueden mantener muy bien si tú te priorizas, te cuidas, te quieres, en el buen sentido de la palabra. Es lindo poder demostrarle a otras mujeres que sí pueden”, afirmó.

Pero para llegar a ese momento, la cantante también tuvo que enfrentar diversos episodios que no son gratos de recordar, pero que pudo sortear gracias a sus convicciones.

“Yo fui la última en ganar el Ranking Juvenil, que íbamos mujeres y hombres. Cuando gané ya no se grababa el disco. Cuando la compañía discográfica me toma me dice: Tú tienes que cantar rock. Y digo: Yo no voy a cantar rock. Yo puedo cantar rock en el programa, pero yo no voy a cantar. Dije que no y finalmente, como no me creían, el dinero que había ahorrado para comprarme un auto, lo ocupé en hacer mi propio disco“, relató.

Tras grabar su primera canción y pasearse por todas las radios posibles, se la pidieron para probarla en una teleserie y se convirtió en un éxito: Ay amor. Pero los obstáculos estaban lejos de terminar. “De ahí me llamaron y después el problema era: No puedes ser mamá. Cuando te cases y todo eso. Imagínate”, recordó.

“Afortunadamente yo siempre he elegido mi ropa, nadie me ha dicho Ponte así, ponte acá. Siempre muy segura de lo que yo quería, pero cuando me dicen eso fue súper chocante. Y mira, hoy día son el orgullo de mi vida, Myriam y Jorge, mi manager. Qué privilegio es ir en contra de la corriente, saber lo que uno quiere, que te valga lo que te dicen. Andaba con mis hijos en promoción a los seis meses de edad de ellos”, relató.

EL DÍNAMO.

A raíz de esto, reflexionó: “Es difícil, siempre la mujer se ve más postergada pero creo que hoy son otros tiempos y estamos luchando por ello. Hay que seguir luchando, lamentablemente, pero hemos avanzado”.

Pero todo lo anterior quedó atrás y Myriam Hernández mira con orgullo que la plataforma musical esté llena de mujeres que ella nombre, sin querer dejar a nadie afuera: “Karol G, Anitta, Mon Laferte, Cami, Denisse Rosenthal, Javiera Mena, Paloma Mami, Francisca Valenzuela, en fin. Y me encanta que sea así“.

Al día de hoy, Myriam Hernández se ha convertido en toda una figura en la escena musical chilena al punto que sus canciones han logrado pasar de generación en generación. Algo que ella misma ha evidenciado en redes sociales con registros de niñas pequeñas cantando sus temas.

“Me encanta, te juro que me encanta, porque siento tanto cariño, tanto respeto. Me encanta que la música sea transversal, así como también subo videos de chiquitas que etiquetan y son de cinco años cantando Mío, El Hombre Que Yo Amo, Hasta Aquí. Había una chiquita que movía el hombro igual que yo. Me emociona porque digo qué mágica es la música, como se puede ir heredando y hacerse eterna”, sostuvo.

Pero también, su música ha logrado llegar al corazón del público. Sobre todo cuando los últimos días de 2024 se hizo público el fin de su matrimonio después de 35 años.

Sin duda, algo hay de lo mediático, es lógico. No puedes decir no. Hay un empatizar. No me aprovecho de la historia, sí he sido muy respetuosa de eso porque no me gusta hablar de mi vida privada. Pero, obviamente, cuando estás en el escenario y empiezas a cantar canciones entiendes que hay mucha gente que se va a emocionar y que va a pensar: ¿Cantará o no cantará El Hombre Que Yo Amo? Nunca me cuestioné eso, porque es la carrera. Ahora, se entiende que se vea un poquito distinta. Sí creo que hay algo mediático que sí sucede mágicamente y hay más cariño. Más de sostenerte.