Por qué el Gobierno descartó “por ahora” declarar estado de excepción en la zona sur por temporal

La decisión se dio a conocer en medio del balance por las lluvias que han afectado a las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, encabezó la mesa técnica que se realizó por el temporal que afecta a la zona sur del país, particularmente en las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

En el balance realizado desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) se informó que hay 56 viviendas afectadas, más de 17 mil clientes sin suministro eléctrico, tres personas albergadas y 180 mm de agua caída en promedio. A eso se suman cortes de rutas por anegamientos y deslizamientos de masa.

En el punto de prensa, el subsecretario del Interior descartó decretar estado de excepción por el temporal en la zona sur, como lo solicitó el senador Iván Flores. Sobre esto, explicó que “este es un monitoreo que se hace de manera permanente, no está por ahora en el horizonte de la declaración de un estado de excepción constitucional, fundamentalmente porque todos los recursos del Estado están disponibles y van a seguir estando disponibles para atender este nivel de emergencia“.

“No hay un nivel de alertamiento asociado a la disposición de recursos; en cada uno de los niveles, según corresponda, el Estado y sus instituciones van a estar disponibles para atender la emergencia. (…) Yo entiendo la circunstancia en las cuales los alcaldes muchas veces perciben niveles de fenómenos como el que estamos viviendo, sin embargo nos parece que por ahora la situación está atendida de una forma adecuada, sin perjuicio, que vamos a ir monitoreando permanente la situación”, añadió.