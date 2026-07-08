Cartera de proyectos supera los US$20.700 millones: Chile y Argentina reactivaron tratado minero

El acuerdo permitirá “aumentar la oferta de minerales críticos al mercado global”, destacó el subsecretario de Minería, Álvaro González.

CODELCO.

Como “una oportunidad estratégica” para impulsar el desarrollo de diversas áreas productivas, calificó el Ministerio de Minería la reactivación del tratado minero con Argentina, acordado en el marco de la XIX Reunión Ordinaria de la Comisión Administradora del Tratado de Integración y Complementación Minera, realizada en Buenos Aires.

De acuerdo con lo expuesto, el nuevo impulso a la alianza firmada en 1997, contempla una cartera de proyectos que supera los 20.700 millones de dólares.

En la cita tomaron los subsecretarios de Minería y Relaciones Exteriores de Chile, Álvaro González y Patricio Torres, respectivamente, junto a autoridades trasandinas encabezadas por el secretario de Minería, Luis Lucero.

Las ventajas que conllevará la reactivación del tratado minero

Las autoridades coincidieron en que la reactivación del tratado minero permitirá aprovechar el creciente interés mundial por los minerales críticos, promoviendo inversiones y fortaleciendo la competitividad de la minería en ambos países.

“La minería en nuestras fronteras será más eficiente, con menores costos, aprovechando sinergias de ambos países y aumentando la oferta de minerales críticos al mercado global“, destacó Álvaro González.

Añadió que “la próxima etapa de la integración minera debe evolucionar hacia un modelo de integración productiva, donde ambos países compartan infraestructura, proveedores, capacidades tecnológicas y creación de valor”.

El subsecretario de Minería también enfatizó que “el éxito del tratado no se medirá por la cantidad de proyectos que crucen la cordillera, sino por la capacidad de Chile para transformar una cartera superior a US$20.700 millones en más inversión, más empleo, más innovación y más oportunidades para las regiones”.

Por su parte, el vicecanciller Torres destacó que “tenemos una oportunidad única en la que podemos sacar grandes ventajas para nuestras economías. Contamos con una extensa frontera compartida con importantes yacimientos para exportar hacia otros mercados elementos esenciales que el mundo necesita hoy producto del avance en la tecnología”.