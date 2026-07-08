El nudo ambiental y la tensa sesión por la megarreforma que terminó con la retirada de senadores opositores

Pese a que la megarreforma logró ser despachada de la Comisión de Medio Ambiente, un tenso episodio marcó la discusión. Desde el PS, el senador Juan Luis Castro intentó aclarar que la situación “no refleja el clima” del proyecto.

Una quinta modificación que el Ejecutivo pretendía incorporar a una indicación de carácter ambiental de la megarreforma, generó que tres senadores de oposición se retirasen de la Comisión de Medio Ambiente y anunciaran reserva de constitucionalidad.

La indicación es, a su vez, uno de los puntos más resistidos por la oposición del proyecto de reconstrucción nacional del Ejecutivo. Se trata de la indicación que obliga al Estado a restituir los gastos en los que incurrió un privado si es que se anula judicialmente una Resolución de Calificación Ambiental.

Pese a que la indicación era resistida desde hace semanas, lo que provocó la indignación de los senadores Alfonso de Urresti (PS), Ricardo Celis (DC) y Diego Ibáñez (FA) fue que durante la misma jornada el Ejecutivo ya había modificado en más de una oportunidad la redacción de la norma. La última vez que lo hizo fue para incorporar unas adecuaciones de los senadores Sergio Gahona (UDI) y Andrés Longton (RN), lo que a su juicio constituía una “improvisación”, que además se daba fuera de plazo. El Gobierno, a su vez, defendió que la modificación estaba dentro del marco normativo.

“Usted va a pasar a la historia como un ministro que no ha sido capaz de generar consenso, seguridades, confianza. Tratar de sacar, en la hora nona, un as debajo de la manga por quinta vez, modificando una situación que sabe usted que no tiene consenso, privando el legítimo debate que puede haber, no es correcto. Eso no le hace bien al país, a la estabilidad de este país, a la economía, a la certeza que usted tanto dice pregonar, al empleo”, recriminó el senador Alfonso de Urresti al ministro de Hacienda Jorge Quiroz (IND) a su salida.

La reserva de constitucionalidad

Con todo, la sesión siguió su curso y la norma que había causado polémica fue aprobada. En respuesta, los senadores que habían abandonado la sesión anunciaron que harían reserva de constitucionalidad respecto de cinco artículos que reforman el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y que abordan la restitución de gastos a privados.

“Hemos manifestado que es abiertamente inconstitucional esta norma, que pretende construir un seguro privado torciendo el derecho público y estableciendo una trampa para que se beneficien los inversores de proyectos cuando se les anula una Resolución de Calificación Ambiental. Un seguro privado con fondos públicos ocupando y torciendo el derecho público, y eso justamente es una falta grave a la constitución”, justificó Ibáñez.

Senadores UDI y PS desdramatizan episodio

El presidente de la Comisión de Ambiente, Sergio Gahona (UDI), destacó a la salida de la sesión que “tuvimos una discusión permanente de un buen nivel de debate. Evidentemente hubo acuerdo en, yo diría, el 75% de las indicaciones y hubo otro segmento que era relacionado con la restitución de los gastos ante una anulación judicial de las RCA, que a algunos senadores no les pareció la forma en la que el Ministerio de Hacienda había procedido y por lo tanto no se quedaron a votar”.

El legislador defendió que la sesión hubiese cuestionado, pues pese al retiro de los senadores aún había quórum. “Sin perjuicio de que los senadores tendrán sus razones, yo creo que hubo una sobreinterpretación o una sobrerreacción a una situación planteada por el Ministerio de Hacienda“, añadió.

En conversación con radio Duna esta mañana, el senador Juan Luis Castro (PS) también desdramatizó la situación. “Más allá de ciertos roces que a veces se producen, no es que refleje el episodio de anoche en Medio Ambiente el estado o el clima de la megarreforma. La megarreforma está en una etapa en la cual se están haciendo las indicaciones (…) y nosotros no vamos a perder el esfuerzo de diálogo hasta el último minuto”, sostuvo.

Para esta jornada se espera que la discusión se traslade a la Comisión de Trabajo del Senado, pues el plazo para ingresar indicaciones vence ese mediodía. Hacienda, en tanto, podrá recibir indicaciones hasta las 20.00 horas de este viernes. Luego, el proyecto emblema del Ejecutivo será sometido a votación en la Sala el miércoles 15 de julio hasta su total despacho.