VIDEO – Los problemas de seguridad que detectó Sernac en el show de System of a Down en Chile

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) ofició a la productora Lotus por los problemas de seguridad que denunciaron asistentes al recital de System of a Down en el Parque Estadio Nacional, este miércoles 30 de abril.

El organismo puntualizó que personas que fueron al show acusaron problemas en la producción y desarrollo del evento, en particular, relacionadas con aspectos de seguridad en el consumo, y del espacio habilitado para el concierto.

Una de las denunciantes relató que “fui empujada, pisada, tirada al suelo y abrieron mi mochila. y salí con lesiones. Además, hubo nulo control: gente con cigarrillos, marihuana, alcohol y bengalas. El suelo levantaba polvo, lo que tampoco ayudó”.

Estas palabras fueron ratificadas por otro asistente, que indicó que “no se habilitó un suelo adecuado, lo que provocó que se levantara una gran cantidad de tierra y polvo durante todo el concierto. Esto afectó gravemente la respiración y la visibilidad de los asistentes. Muchos de los presentes, incluyéndome, inhalamos grandes cantidades de polvo durante horas”.

Ante estos episodios, a lo que se sumó la venta de alcohol y la presencia de bengalas en el público, el Sernac ofició a la productora Lotus para que, entre otras cosas, informe su versión de los hechos ocurridos y que describa el protocolo de seguridad general del evento.

Además, también se solicitó que comunique las medidas ejecutadas durante el desarrollo del evento para abordar los problemas reportados por los consumidores y si contaba con equipamiento de primeros auxilios.

Este no es el primer problema reportado en relación al concierto de System Of A Down. En diciembre del 2024, Sernac le exigió a la productora antecedentes, luego de que se reportaran problemas técnicos que dificultaron la adquisición de entradas, lo que obligó incluso al cambio de ticketera.