“Pobre, la verdad me da pena”: el impensado conflicto que enfrenta a Gonzalo Valenzuela con la familia Maradona

Gonzalo Valenzuela enfrentó duros dichos por criticar a Diego Maradona

El actor nacional Gonzalo Valenzuela ha hecho ruido en Argentina los últimos días luego de tocar la figura de uno de sus ídolos más divisivos: Diego Armando Maradona.

El intérprete, en medio de un programa de streaming, generó polémica luego de criticar a la idiosincrasia trasandina, ejemplificando su punto con un suceso histórico que involucra al astro argentino.

“Yo creo que Milei, (presidente de Argentina), además de la economía y todo, ha hecho un trabajo social. Volver a levantar la cabeza, creer que hay códigos, decencia y que rayen la cancha; porque, si no, estaba todo permitido en Argentina“, dijo Valenzuela en conversación con el programa Quizás no sea nada de Porcel TV.

Posteriormente, vino la parte más controversial. “Vivían en un mundo donde estaba todo permitido en Argentina. Y eso viene desde Maradona, para mí el gran ejemplo, porque saltó, le metió un gol con la mano a los ingleses, que en el fútbol no se puede tocar con la mano la pelota, y le pusieron la mano de Dios; o sea, dejaron la trampa en un lugar divino, y esa huea (sic) es un cáncer social”, indicó.

“Yo me pregunto, ¿cómo le explico a mi hijo argentino que las reglas del juego hay que respetarlas? Si es que el ídolo máximo mete un gol con la mano y le ponen la mano de Dios“, cerró.

La respuesta de Dalma, hija de Maradona

A raíz de estos dichos, Dalma Maradona, la hija del Barrilete Cósmico, respondió en contra de Gonzalo Valenzuela y defendió a su padre.

“¿Por donde empiezo? Pobre, la verdad me da pena. No tengo anda en contra de él, no lo conozco. No sé si es buena o mala onda, no me gustaría faltarle el respeto pero me está costando mucho“, contestó a través de su espacio en el canal de streaming Bondi.

Tras el comienzo, apeló al conflicto en las Malvinas para referirse al tema. “Me parece que se pierde todo ese contexto del Mundial ‘86, Argentina y las Islas Malvinas. Hay algo de la historia que tiene que ver con Argentina, Chile y las Malvinas, si quieres le podes explicar eso a tus hijos”, disparó.

Más allá de la polémica, Dalma no quiso profundizar para no generalizar el drama a nivel país. “No quiero hablar mal de los chilenos porque realmente no tengo nada en contra. Viajé a Chile, la pasé espectacular y siempre me tratan bárbaro”, añadió.

Finalmente, defendió el gol de Diego ante Inglaterra. “Fue cobrado y validado por un arbitro“, sentenció.