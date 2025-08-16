Reunión de Superados: Mega presenta su nueva teleserie nocturna

Reunión de Superados se acerca a las pantallas de Mega, donde debutará próximamente como la sucesora de Los Casablanca.

Reunión de Superados será la nueva apuesta nocturna de Mega. Luego del éxito con apuestas varias en el bloque, ahora se viene una nueva trama que comenzó sus grabaciones hace unas semanas.

Escrita por Rodrigo Bastidas (Pituca Sin Lucas, La Ley de Baltazar) y su equipo de guionistas, Reunión de Superados convocó a un elenco compuesto por Mario Horton, Daniela Ramírez, Ignacia Baeza, Francisco Reyes, Diego Muñoz, Luz Valdivieso, Elisa Zulueta, Paloma Moreno, Alessandra Bartolomé, Claudio Castellón, Álvaro Espinoza, Maricarmen Arrigorriaga, Nicolás Mena, Paulina Hunt y Claudio Olate.

La teleserie de Mega es una historia coral que aborda lo difícil que es ser padres hoy: redes sociales con nuevos códigos, bullying, trastornos de ansiedad y apoderados que se sienten con derecho a todo. Una mezcla que funciona como una olla a presión a punto de estallar en la sala de clases.

Así ocurrirá en el colegio Thomas Campbell School, donde los apoderados del 5ºB viven sus propios dramas evidenciando que los conflictos no están precisamente en los niños. En voz de sus propios hijos se irán develando problemas de clases y de relaciones, de identidad y crianza, de adicciones y frustraciones acumuladas.

“Esta comedia romántica y realista transcurre en este colegio acomodado que sólo será la fachada para mostrar distintos tipos de familias, y cómo ellas se conducen en esa dualidad que nos obligan los colegios de formar comunidad y comportarnos de una determinada manera. Eso, aunque a puertas cerradas, cada uno viva problemáticas que esconden tras la imagen, algunos, de familias perfectas”, complementa Felipe Arratia, director general de Reunión de Superados.

Con la producción ejecutiva de Patricio López y la dirección general de Felipe Arratia, Reunión de Superados se acerca a las pantallas de Mega, donde debutará próximamente como la sucesora de Los Casablanca.