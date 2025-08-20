Mininovelas: el formato digital con el que Canal 13 regresa a la ficción

La estación privada ya comenzó con las grabaciones del primer proyecto que lleva por nombre Mi Boda Es Una Trampa.

A seis años de la transmisión de su última teleserie, Amor a la Catalán, Canal 13 volverá a la ficción con un renovado formato pensado para tablets y celulares: mininovelas, inspiradas en el fenómeno que se ha tomado las redes sociales en el último tiempo como son los dramas verticales.

Este formato, creado en China con guiones centrados en el melodrama clásico, cuenta con capítulos que no duran más de dos minutos y cuyas tramas no se extienden más allá de 25 episodios.

Quienes estarán a cargo de crear las nuevas historias será una productora liderada por el director César Opazo y el guionista Jaime Morales. Por parte de la estación, en tanto, destaca trabajando en el proyecto un equipo multidisciplinario conformado por Mariano Gallardo, Carmen Gloria Román, Caco Muñoz y Emilio Rodríguez.

La primera mininovela de Canal 13

Canal 13 ya comenzó a trabajar en una de sus primeras mininovelas, la que llevará por nombre Mi Boda Es Una Trampa, la cual será protagonizada por Matías Assler junto a Catalina Silva, a los que se suman Piamaría Silva, Diego Gougain e Iris Castillo.

La trama ocurre fuera de Santiago, en medio de la tranquilidad del campo, donde una mujer a punto de casarse, Magdalena (Catalina Silva), ve tambalear su vida perfecta con el regreso de su gran amor, Rodrigo (Matías Assler), cuya presencia destapará secretos y mentiras que amenazan no sólo su boda, sino todo en lo que alguna vez creyó.

En medio de todo eso, se develará la maldad a la que ha estado expuesta por su novio, Bernardo (Diego Gougain), y su supuesta mejor amiga, Pilar (Piamaría Silva).

Las grabaciones de la historia ya comenzaron las grabaciones con un equipo liderado por los productores ejecutivos Mariano Gallardo y Carmen Gloria Román; el director general César Opazo y la productora general Caco Muñoz.,