VIDEO – “La TV pública es fundamental para nuestra democracia”: así fue la despedida de Constanza Santa María de TVN

Después de casi cinco años, la noche de este martes la periodista vivió su última aparición en pantalla.

La edición de este martes de 24 Horas Central terminó con la emotiva despedida de Constanza Santa María de TVN. Después de casi cinco años, la periodista tomó la decisión de emprender nuevos desafíos laborales. Trascendidos apuntan a que se convertiría en el nuevo rostro del Departamento de Prensa de Mega.

Anoche, la conductora de noticias vivió su última aparición en las pantallas del canal público, donde recibió palabras de su compañero, Iván Núñez, el aplauso de sus compañeros tras cámaras y un ramo de flores.

“Gracias a cada uno de ustedes, la verdad es que yo soy súper llorona. He llorado desde ayer todo el día. Me cuesta mucho despedirme, no solamente porque fui muy feliz aquí en TVN, sino que sobre todo porque hice grandes amigos, amigas, no son solo compañeros de trabajo, sino que se transformaron en mi familia”, señaló Santa María.

Las últimas palabras de Constanza Santa María en TVN

Emocionada, la periodista quiso agradecer “a TVN por darme la oportunidad de ser parte de la televisión pública, pasar por aquí ha sido un privilegio, he aprendido cualquier cantidad”.

“Quiero decirles a todos que la televisión pública es sumamente importante, es importante que se fortalezca, que exista, es fundamental para nuestra democracia”, añadió.

En esa misma línea, en su despedida de TVN, Constanza Santa María sostuvo que “es importante que exista una televisión pública fuerte, importante, independiente, como la que yo he experimentado en estos casi cinco años”.

“Me voy con la pena de despedirme, pero me llevó el cariño de todos ustedes. Los quiero a todos, los quiero cualquier cantidad y les agradezco haberme aguantado por estos casi cinco años“, cerró.