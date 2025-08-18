Constanza Santa María anuncia su salida de TVN: “Me voy con el corazón lleno”

“Es una decisión difícil, porque he sido muy feliz en TVN. Fueron casi 5 años en que me dieron todas las oportunidades para seguir creciendo profesionalmente”, declaró la periodista.

TVN informó que Constanza Santa María dejará el canal público este martes 19 de agosto tras cuatro años en el Departamento de Prensa, aseverando que “ha tomado la decisión de emprender nuevos desafíos profesionales”.

El canal público destacó que la periodista condujo espacios como 24 Horas Central y Estado Nacional “y participó en la conducción y cobertura de los principales procesos eleccionarios, además de liderar transmisiones desde Chile y el extranjero en importantes hitos noticiosos”.

“Es una decisión difícil, porque he sido muy feliz en TVN. Fueron casi 5 años en que me dieron todas las oportunidades para seguir creciendo profesionalmente. Aquí desarrolle lazos profundos con mis compañeros y compañeras de trabajo, muchos son ahora queridos amigos. Agradezco haber pasado por la TV Pública, es un gran aprendizaje y espero que se fortalezca, como una institución fundamental para nuestra democracia”, declaró Constanza Santa María.

“Me voy con el corazón lleno y con la alegría también de emprender nuevos desafíos profesionales”, agregó.

Por su parte, desde TVN dejaron en claro que “queremos agradecer profundamente el aporte de Constanza, su compromiso, energía y dedicación durante estos años. Le deseamos el mayor de los éxitos en los nuevos proyectos que emprenda”.