Encabezados por Pablo Alborán y Myriam Hernández: la lista completa de artistas confirmados para la Teletón 2025

La justa solidaria que se llevará a cabo el 28 y 29 de noviembre contará con la presencia de artistas para todos los gustos.

Francisco Rosales
Francisco Rosales

En el marco del lanzamiento oficial de la campaña de la Teletón 2025, donde se buscará llegar a la meta de $40.502.617.946 el próximo 28 y 29 de noviembre, se dio a conocer la lista completa de los artistas que se harán presentes en la justa solidaria.

Bajo el lema “Tu corazón, es el corazón de la Teletón”, la ceremonia contó con la participación de Don Francisco y otros rostros de televisión, en la cual la cantante nacional Myriam Hernández entonó el nuevo himno oficial de la iniciativa, Tu Corazón.

Una de las novedades que tendrá esta versión de la Teletón es que su cierre volverá a realizarse en el Estadio Nacional, luego de dos años en la Quinta Vergara.

Los artistas internacionales que estarán en la Teletón 2025

Con respecto a los números musicales que tendrá el evento, ya se confirmaron los primeros artistas que harán cantar y bailar a los asistentes, cuya parrilla es encabezada por Pablo Alborán, Emmanuel, entre otros.

Estos son los cantantes internacionales que estarán en la justa solidaria:

  • Pablo Alborán
  • Cristian Castro
  • Emmanuel
  • Manuel Mijares
  • Yuri
  • Lucero
  • Ana Torroja

Los artistas chilenos que están confirmados para el evento solidario

Por otro lado, los artistas nacionales que confirmaron su presencia en la Teletón son:

  • Myriam Hernández
  • María José Quintanilla
  • Francisca Valenzuela
  • Zúmbale Primo
  • Emilia Dides
  • Nico Ruiz
  • Bray on
  • Jere Klein
  • Katteyes
  • Stefan Kramer

