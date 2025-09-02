“No debí…”: el irónico mensaje de ME-O tras tenso cruce en el Buenos Días A Todos

El independiente fue calificado de “candidato eterno” y él respondió no de muy buena manera.

Marco Enríquez-Ominami (ME-O) vivió un comentado momento durante la entrevista que protagonizó este lunes en el Buenos Días A Todos.

El candidato presidencial independiente abordó sus propuestas para lo que será su quinta postulación a La Moneda, algo que le recalcó Monserrat Álvarez, calificándolo como el “candidato eterno”.

“Esta es su quinta candidatura presidencial, en las dos últimas usted quedó en sexto lugar. ¿Le ofende cuando le dicen el candidato eterno?”, fue el enunciado de la conductora.

Ante sus palabras, ME-O señaló que es como que dijera que el Buenos Días A Todos “les va pésimo“, pero a pesar de eso “usted sigue aquí. Usted persevera, tiene una misión como matinal. Y los felicito”.

“¿Su misión es ser candidato entonces?”, le consultó la periodista, a lo que el ex líder del PRO rebatió: “¿Su misión, la de usted, es ser periodista y cobrar un sueldo? No. Es la misión de la televisión pública, informar… Mi misión es defender ideas. Usted no solamente es periodista, usted defiende la misión pública de TVN. Si no por qué está aquí, si le va mal al matinal”.

Eduardo Fuentes irrumpió en la conversación y dejó sin palabras al candidato con una reflexión. “En este momento, hemos tenido, más o menos, más de 100 mil personas conectadas por minuto viendo esta conversación. Entonces, como quedó instalado esto de que a ustedes les va mal. Me lo refriega y, por lo demás, quiero señalar lo siguiente: Me parece que esas 100 mil personas merecen un respeto. Y yo soy bastante contrario a que siempre gana el que llega primero“, sostuvo.

El mensaje de ME-O tras tenso momento en el Buenos Días A Todos

Horas después de lo vivido en el Buenos Días A Todos, ME-O utilizó su cuenta en X para abordar lo ocurrido en el matinal de TVN.

“Lamento lo ocurrido hoy en TVN. No debí haberle dicho a Montserrat Álvarez que su matinal es el menos visto. Yo he competido cuatro veces y no me ha ido bien. Por eso persevero. Ellos lo viven cuatro veces por semana. Es duro, pero tienen que perseverar. Nanai”, consignó.