Impactará su rol en Mucho Gusto: la decisión que tomó Karen Doggenweiler por nueva candidatura de ME-O

Esto, luego de que ME-O inscribiera su quinta postulación a La Moneda en el Servel.

La animadora Karen Doggenweiler tomó una decisión que impactará en su participación en Mucho Gusto, matinal que conduce junto a José Antonio Neme, debido a la nueva candidatura presidencial de su esposo, Marco Enríquez-Ominami.

Según confirmó Mega en un comunicado, bajo este escenario, junto a la animadora determinaron que “se abstendrá de participar durante las próximas semanas en los segmentos del programa dedicados a cubrir los debates y entrevistas asociados a la carrera presidencial y al proceso eleccionario de noviembre próximo”.

“Esto debido a que, como es de público conocimiento, su marido, el señor Marco Enríquez-Ominami, es candidato a la presidencia de la República“, agregó la señal.

Por su parte, Karen Doggenweiler señaló en Mucho Gusto que busca evitar un conflicto de interés y, además, no quiere interferir en declaraciones o posturas de los propios candidatos.

“A todos los conozco, los he entrevistado muchas veces. Para que ellos puedan desarrollar sus ideas en un momento tan desafiante en nuestro país. Y por supuesto, para que Marco también pueda venir a las entrevistas, es que he tomado esta decisión“, indicó.

Marco-Enríquez Ominami inscribió este lunes, a eso de las 11:00 horas, su candidatura presidencial en el Servel tras lograr los patrocinios necesarios para ser independiente.