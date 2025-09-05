Pedro Campos reaccionó al sobreseimiento de su padre: “Que la vergüenza cambie de lado”

Tanto Pedro como Antonio Campos declararon en favor de Raffaella y en contra de su padre en el proceso judicial.

El mismo día en que la psicóloga Raffaella Di Girolamo reiteró sus acusaciones de abuso contra Cristián Campos y aseguró que llegará “hasta las últimas instancias para que la verdad salga a la luz“, el actor Pedro Campos reaccionó al sobreseimiento de su padre a través de un mensaje en su cuenta de Instagram.

El intérprete se refirió al tema un día después de que la Corte Suprema rechazó el recurso de queja presentado por la defensa de su hermana, a la que tanto él como su hermano Antonio apoyaron desde que presentó la acusación en contra de Cristián Campos.

De hecho, durante el proceso judicial, Pedro y Antonio Campos declararon en favor de Raffaella y en contra de su padre, agudizando el quiebre con su progenitor.

Cómo reaccionó Pedro Campos al sobreseimiento de su padre

El actor Pedro Campos empleó las historias de su Instagram para reaccionar al sobreseimiento de su padre en el caso de la denuncia de Raffaella di Girolamo.

Allí, publicó una foto de él con su gato, junto con un breve mensaje en el que escribió: “Que la vergüenza cambie de lado“.

De esta forma, el hijo de Cristián Campos reiteró su crítica ante la decisión de los tribunales y reafirmó el apoyo a su hermana.

En diversas entrevistas que ha concedido tras la denuncia, Cristián Campos abordó el quiebre con sus hijos y aseveró que “con ellos tenía buena relación, hasta que llegó la querella“.

“No existe ninguna situación actual con ellos, no tenemos relaciones”, manifestó, y añadió que “lo más doloroso es que hayan involucrado a mi hija de 15 años y a mi mujer. Eso lo encuentro imperdonable“.