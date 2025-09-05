“Mi abusador, Cristián Campos, es culpable de delitos sexuales”: la declaración de Raffaella Di Girolamo tras casi dos años de silencio

La psicóloga aseguró que junto a su familia “vamos a llegar hasta las últimas instancias para que la verdad salga a la luz y las mentiras queden expuestas”.

A casi 24 horas de que la Corte Suprema ratificara el sobreseimiento de Cristián Campos por la denuncia de abuso sexual, Raffaella Di Girolamo entregó su primera declaración tras casi dos años de silencio.

En un video compartido al portal The Clinic, la psicóloga de profesión reiteró que “mi abusador” sí cometió delitos sexuales en su contra, por lo que recalcó que ni el máximo tribunal ni la Corte de Apelaciones lo declararon inocente.

“Hola, soy Raffaella Di Girolamo y me acerco a ustedes para expresar lo que siento en este minuto“, comienza diciendo en su primera declaración tras esta batalla judicial.

En el registro destacó que “después de casi dos años de silencio, hoy quiero decirles, mirándolos a los ojos, que ni la Corte de Apelaciones ni la Corte Suprema declararon inocente a mi abusador, Cristián Campos“.

En esa misma línea, aseveró que “para mí es importante que recuerden que el primer fallo realizado por el juez Edgardo Gutiérrez determinó, después de más de un año de investigación, que mi abusador, Cristián Campos, es culpable de delitos sexuales“.

Por lo mismo, Di Girolamo dejó en claro que, con esto, “mi familia y yo vamos a llegar hasta las últimas instancias para que la verdad salga a la luz y las mentiras queden expuestas. Porque nunca es tarde”.