El proyecto de ley que busca impulsar Cristián Campos tras ser sobreseído de denuncia por abuso

El actor aseguró que ya está trabajando con una fundación y con algunos senadores para presentar la iniciativa.

Cristián Campos dio a conocer que se encuentra trabajando en un proyecto de ley junto a la Fundación Crianza Colectiva y un grupo de senadores, los cuales no nombró y tampoco reveló de qué partidos. La iniciativa indicó que busca sancionar a quienes presenten denuncias falsas.

Para ello puso su caso como ejemplo, luego de que la Corte Suprema ratificara su sobreseimiento en el caso de la denuncia que presentó Raffaella Di Girolamo por abuso sexual.

“Hay gente que lo pasa mucho peor que yo, hay gente que tiene enfermedades serias, hay gente que va a la cárcel por una denuncia falsa. Yo no soy el peor de los casos, no me voy a quejar, voy a buscar trabajo, y voy a dar vuelta la página”, señaló el intérprete en el programa Hay Que Decirlo.

Sin embargo, recalcó que “me gustaría sí, hacer algo, usando el hecho de que soy una persona pública, estoy dispuesto y ya estoy, colaborando con entidades que luchan porque se legisle para penalizar las falsas denuncias“.

Con este proyecto de ley, Cristián Campos aseveró que “así como castigamos las denuncias verdaderas, también tenemos que penalizar las falsas denuncias, porque no puede resultarle gratis a la gente denunciar y arruinarle la vida a un señor, quitarle a sus hijos, luego la justicia lo absuelve, pero el tipo ya está con la nube negra encima y con la sospecha, que es imborrable”.

Para ello, el actor confirmó que va a colaborar con esta iniciativa y para ello “ya he hablado con un par de senadores y estoy involucrado con la Fundación Crianza Colectiva y estamos trabajando, porque esto existe“.

“En Argentina existe y está mucho más avanzado que acá. Pareciera que si uno habla de las falsas denuncias negara las denuncias verdaderas, lo cual es tapar el sol con un dedo, y ver la realidad en blanco y negro. Las dos cosas conviven y las dos cosas son graves“, cerró.