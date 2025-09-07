La profunda reflexión de Mariana Derderian tras muerte de su hijo: “Es terrible lo que voy a decir”

La actriz durante su paso por Only Friends volvió a referirse a la dolorosa pérdida de su hijo, asegurando que “la muerte te enseña a vivir”.

La actriz Mariana Derderian fue parte del programa Only Friends de Mega, donde compartió una profunda reflexión tras la dolorosa muerte de su hijo.

Bajo este contexto, comenzó diciendo que “yo lo extraño a cada segundo, pero también siento que está. Y lo he dicho: soy feliz de haberlo tenido el tiempo que lo tuve, y repetiría todo tal cual”.

A lo que agregó: “Es mi hijo, lo amo y lo voy a amar siempre, por siempre. Lo llevo conmigo. Y no es que no quiera sanar, es que ahora tengo un nuevo estándar de felicidad“.

Siguiendo en esa línea, Mariana Derderian aseguró que “no soy la de antes, estoy coja, pero bailo coja, corro coja, camino coja, me río coja, lloro… hago todo coja”.

La reflexión de Mariana Derderian tras enfrentar la muerte de su hijo

En este marco, la actriz de 45 años expresó cómo la muerte trae consigo una enseñanza de vida: “Me pasa que creo que la muerte… es muy terrible lo que voy a decir, mejora la vida“.

Tras ello, dio detalles sobre cómo fue para ella enfrentarse a esta situación: “La muerte te enseña a vivir. La muerte te hace sentir vivo y hace que entiendas qué es lo importante, qué no es importante, quiénes son las personas“.

Por otro lado, cuestionó la tendencia a evadir el dolor: “Hay mucha gente que pasa la vida evadiéndose (…) Y evadir es súper rico, ojo”. En este sentido, Mariana Derderian reflexionó junto al conductor del espacio, José Antonio Neme, que evadir la muerte puede ser irreal, y una manera de postergar algo que sí o sí va a ocurrir.