“Lo demás eran pavadas”: la emocion de Pampita al recuperar las fotos y videos de Blanquita

“Ese material para mí era muy importante”, dijo Pampita sobre los bienes que recuperó tras el robo a su casa en Palermo.

Luego del robo en su casa de Barrio Parque, en Palermo, la modelo Carolina Pampita Ardohain ofreció una fuerte recompensa para recuperar los bienes más preciados que le fueron sustraídos por los delincuentes: las fotos y videos de su hija Blanquita.

Fue el hermano de Pampita, Guillermo Ardohain, quien la mañana de este lunes ofreció un importante monto de dinero para recuperar en particular cuatro artículos.

Según lo detallado por el abogado de la ex de Benjamín Vicuña, Fernando Burlando, los bienes por los que se ofreció la recompensa se encontraban al interior de una caja fuerte que los antisociales sacaron desde la propiedad de Pampita.

De acuerdo con las primeras indagatorias, los delincuentes habrían vigilado la casa de la también presentadora de televisión desde una obra en construcción que se encuentra en las cercanías.

La emoción de Pampita al recuperar sus bienes más preciados

En horas de esta tarde, la propia Pampita confirmó que había recuperado los bienes más preciados que le habían robado los sujetos. Se trataba de cuatro teléfonos celulares en los que almacena fotos y videos de Blanquita, la hija que tuvo con Benjamín Vicuña y quien falleció en septiembre de 2012.

Medios trasandinos apuntaron que dos hombres se contactaron con la modelo, le dijeron que habían encontrado botados los teléfonos celulares y, tras entregárselos, se rehusaron a cobrar la recompensa.

“Ya tengo en mi poder los teléfonos. Todos los que hemos perdido familiares sabemos lo que es ver un video o escuchar la risa de esa persona que tanto amamos. Ese material para mí era muy importante”, apuntó con emoción Carolina Ardohain.

“Son teléfonos muy viejos, por lo que no hay manera de descargarlo; yo ya había hablado con especialistas y el material no se podía sacar”, añadió, y dijo que “yo sacaba foto a la pantalla cuando quería subir algo, si tenía la caja fuerte era por esos teléfonos“.

“Trabajo un montón y vivo muy bien, pero no hay resto. No sé la fantasía de esa gente que habrá pensado qué había en mi casa, pero realmente lo único importante que había en mi casa eran esos teléfonos, lo demás eran pavadas“, concluyó la ex de Benjamín Vicuña.