Mientras está en España: todos los detalles del robo que sufrió Pampita en lujosa casa

La investigación policial por el hecho apunta a que los delincuentes estaban al tanto de la ausencia de la animadora para concretar el robo.

A primera hora de este lunes 22 de septiembre se confirmó el robo que sufrió Carolina Ardohain, Pampita, en su casa ubicada en el barrio de Palermo en Buenos Aires, Argentina.

El hecho ocurrió mientras la animadora se encuentra por estos días en España, donde recientemente participó en el desfile de modas de Carolina Herrera en Madrid, marca de la cual es embajadora.

Según han revelado diversos medios trasandinos, los delincuentes que lograron ingresar a la vivienda se llevaron un botín que incluiría dinero en efectivo que estaba en una caja fuerte, entre otros objetos de valor como joyas.

El caso, que ya se encuentra bajo investigación policial, apunta a que los responsables del ilícito habrían estado al tanto de la ausencia de la comunicadora, calculando cada paso. A raíz de eso, es que aprovecharon ingresar a la vivienda para concretar el atraco.

Además, se confirmó que no había nadie al interior, ni siquiera los hijos de la modelo.

Hasta el momento, Pampita no se ha referido públicamente al robo que sufrió su casa ubicada en uno de los sectores más exclusivos de la capital argentina. De hecho, se ha confirmado que este tipo de hechos no es habitual en la zona.