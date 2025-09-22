Los motivos de Disney para reponer show de Jimmy Kimmel tras dichos sobre Charlie Kirk

La empresa explicó que “el miércoles pasado tomamos la decisión de suspender la producción del programa para evitar avivar aún más una situación tensa en un momento emocional para nuestro país”.

Menos de una semana después de anunciar la “suspensión indefinida” del show de Jimmy Kimmel, Disney confirmó que el programa volverá a las pantallas de la cadena ABC este martes en su horario estelar.

La empresa había tomado la medida luego de que el presentador aseverara que Tyler Robinson, el hombre imputado por asesinar al activista conservador Charlie Kirk, era partidario de Donald Trump y su movimiento Make America Great Again (MAGA).

“Este fin de semana vimos una nueva bajeza: la pandilla MAGA hizo hasta lo imposible por mostrar al tipo que mató a Charlie Kirk como si no fuera uno de ellos y, de paso, aprovecharon para sacar rédito político”, manifestó Kimmel en la oportunidad.

Tras el programa, la cadena televisiva informó que había decidido sacar del aire de manera indefinida el programa, lo que fue celebrado por el presidente Donald Trump.

“Felicitaciones a ABC por finalmente tener el valor de hacer lo que era necesario. Kimmel no tiene ningún talento y sus índices de audiencia son peores incluso que los de Colbert, si eso es posible“, manifestó al respecto el mandatario estadounidense.

Los motivos de Disney para reponer el show de Jimmy Kimmel

Este lunes y a través de un comunicado oficial, Disney confirmó el retorno del show de Jimmy Kimmel a las pantallas de ABC.

La empresa explicó que “el miércoles pasado tomamos la decisión de suspender la producción del programa para evitar avivar aún más una situación tensa en un momento emocional para nuestro país“.

“Fue una decisión que adoptamos porque sentimos que algunos de los comentarios eran inoportunos y, por lo tanto, insensibles“, complementó.

Luego manifestó que “en los últimos días hemos sostenido conversaciones reflexivas con Jimmy y, tras esas conversaciones, llegamos a la decisión de que el programa regrese el martes“.