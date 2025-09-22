Qué es una conmoción cerebral, la lesión que sufrió Tom Holland grabando Spider-Man 4

El accidente del actor británico provocó la suspensión por algunos días de la grabación de la película.

El actor británico Tom Holland fue trasladado de emergencia a un hospital local el pasado viernes, tras sufrir una conmoción cerebral leve durante la filmación de la nueva entrega de Spider-Man, titulada Spider-Man: Brand New Day.

El incidente ocurrió en los estudios Leavesden, ubicados al noroeste de Londres, cuando el actor realizaba una de las acrobacias propias de su personaje.

Aunque la lesión fue un susto en el set, fuentes cercanas a la producción han señalado que no fue grave. Según diversos medios internacionales, el actor de 29 años se encuentra en buen estado y se espera que regrese al trabajo en los próximos días. La decisión de que Holland realice muchas de sus propias escenas de acción ha sido una constante en su carrera, lo que subraya el compromiso del actor con su rol y con los fanáticos, pero también el aumento de riesgos.

El percance no pasó a mayores gracias a las medidas preventivas adoptadas por el equipo médico en el set. De hecho, el actor se mostró en buen estado de salud al asistir, solo un día después del incidente, a una gala benéfica en la casa de subastas Christie’s en Londres, junto a su pareja Zendaya.

Una conmoción cerebral, el diagnóstico para el británico, es una lesión cerebral traumática leve, que ocurre cuando el cerebro se mueve de manera abrupta dentro del cráneo. Los síntomas pueden incluir dolor de cabeza, mareos, confusión y fatiga. Aunque la recuperación suele ser rápida con el descanso adecuado, se recomienda un regreso gradual a las actividades cotidianas para evitar mayores complicaciones.

El cronograma de la película tras la lesión de Tom Holland

Como medida de precaución, la producción de la película se suspendió temporalmente para permitir que Holland recibiera la atención médica necesaria. El equipo de grabación, que había iniciado el rodaje el mes pasado en Escocia, se reunió este lunes para ajustar el calendario de trabajo, y se espera que la filmación retome su curso pronto.

Spider-Man: Brand New Day tiene previsto su estreno para el 31 de julio de 2026, según el calendario de Sony. En esta entrega, se explorará la vida adulta de Peter Parker, quien deberá equilibrar las responsabilidades de un trabajo convencional con su faceta de superhéroe en Nueva York.