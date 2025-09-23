Robo en la casa de Pampita: la mayoría de los detenidos son chilenos

Pampita reconoció como propios varios de los artículos encontrados en poder de los delincuentes detenidos por la policía de Buenos Aires.

La Policía de Buenos Aires confirmó este martes la detención de ocho delincuentes, la mayoría de ellos chilenos, vinculados al robo en la casa de la modelo Carolina Pampita Ardohain, durante el cual sustrajeron cuatro teléfonos celulares con fotos y videos de su fallecida hija Blanquita, los que luego logró recuperar.

De acuerdo con lo informado por la policía trasandina, la captura de los antisociales se logró gracias a las imágenes grabadas por cámaras de seguridad y un monitoreo que permitió identificar a uno de los autos empleados por los ladrones para escapar de la residencia de la ex de Benjamín Vicuña.

Tras ubicar el vehículo en un hotel, este martes la fiscalía porteña autorizó el ingreso de los agentes, quienes detuvieron a siete de los sujetos, mientras que el octavo fue arrestado en otro sector de Buenos Aires cuando conducía un automóvil.

En poder de los delincuentes los policías encontraron carteras de lujo, joyas, ropa y celulares, todos los cuales Pampita reconoció como propios.

Cuántos de los detenidos por el robo a Pampita son chilenos

Según informó la policía bonaerense, seis de los ocho los detenidos por el robo en la casa de la modelo son chilenos, mientras que otros son un colombiano y un venezolano.

Además de los artículos que sustrajeron desde la residencia de Pampita Ardohain, en poder de los antisociales se encontraron algunas herramientas que usaron para ingresar en la propiedad, como ganzúas y palancas.

Según las indagatorias, los sujetos entraron la noche del viernes a la propiedad de la conductora de televisión ubicada en el sector de Barrio Parque y, de acuerdo con lo planteado por el abogado de Pampita, Fernando Burlando, es probable que alguien del entorno de la dueña de casa podría haber facilitado información a los ladrones.