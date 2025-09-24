La reacción de Donald Trump ante el regreso a la TV de Jimmy Kimmel: “Vamos a poner a prueba a ABC”

“No puedo creer que ABC Fake News le haya devuelto el trabajo a Jimmy Kimmel”, indicó el mandatario.

Luego de que Disney diera pie atrás y aprobara su regreso, el presentador y comediante estadounidense Jimmy Kimmel reapareció en su programa de televisión, una medida que molestó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Asimismo, el mandatario calificó a ABC, la cadena de televisión que emite Jimmy Kimmel Live!, como “fake news” (“noticias falsas”).

“No puedo creer que ABC Fake News le haya devuelto el trabajo a Jimmy Kimmel. ¡A la Casa Blanca se le dijo por parte de ABC que su programa había sido cancelado!”, indicó Trump en una publicación realizada en su plataforma Truth Social.

El talk show de Kimmel había sido suspendido indefinidamente luego de presiones de la administración Trump a raíz de unos comentarios sobre el presunto asesino del activista conservador Charlie Kirk. En dicha instancia, el presentador había asegurado que el imputado era partidario del líder republicano y su movimiento Make America Great Again (MAGA).

“Algo pasó entre entonces y ahora porque su audiencia ya no existe, y su talento nunca estuvo allí. ¿Por qué querrían regresar a alguien que lo hace tan mal, que no es gracioso y que pone a la cadena en peligro al difundir 99% de basura positiva para los demócratas?”, añadió el mandatario estadounidense.

Posteriormente, hizo alusión a su posición política y cómo, aparentemente, aquello beneficiaría al Partido Demócrata: “Él es otra rama del DNC (Comité Nacional Demócrata, por sus siglas en inglés) y, hasta donde tengo entendido, eso sería una importante contribución de campaña ilegal“.

“Creo que vamos a poner a prueba a ABC por esto. Veamos qué pasa. La última vez que me enfrenté a ellos, me dieron 16 millones de dólares. Este parece aún más lucrativo. ¡Un verdadero montón de perdedores! Que Jimmy Kimmel se pudra con sus pésimos índices de audiencia“, puntualizó el mandatario.