VIDEO – “No se puede permitir…”: el discurso de Jimmy Kimmel en el regreso de su programa

Jimmy Kimmel reapareció en televisión la noche de este martes en su programa Jimmy Kimmel Live!, luego de que Disney decidiera dar un paso atrás en la suspensión a raíz de los comentarios que realizó por el asesinato de Charlie Kirk.

Una vez que apareció en el estudio, el animador fue ovacionado por el público durante varios segundos, siendo su nombre coreado por todos. Ahí reconoció que estaba “muy feliz” de regresar al espacio y agradeció el respaldo que recibió.

“Les importó lo suficiente mi programa como para hacer que sus voces se escucharan, para que la mía también pueda ser escuchada”, dijo.

Pero recalcó, más que nada, a aquellos que, si bien piensan distinto a él, aún así lo defendieron. Entre ellos estaban los republicanos Ben Shapiro, Candace Owens, Ted Cruz y Rand Paul. “No se puede permitir que nuestro gobierno controle lo que se puede decir y lo que no en televisión y debemos confrontarlo”, señaló.

“He escuchado hablar mucho sobre lo que debía o no decir esta noche y la verdad es que no creo que lo que tenga que decir vaya a marcar una gran diferencia”, sostuvo Kimmel. “Si te gusto, te gusto; si no, no; no me hago ilusiones con cambiar la forma de pensar de nadie“, añadió y recalcó que “este programa no es importante. Lo que es importante es que vivamos en un país que nos permita tener un programa como este”.

Sobre los comentarios respecto a la muerte de Charlie Kirk que provocaron la suspensión de su programa, Jimmy Kimmel dijo que “entiendo que algunos sintieron que no era el momento (para hacer los comentarios) o que no eran claros, o ambas cosas, y sobre los que se sintieron señalados, entiendo por qué están molestos”.

“Si la situación hubiera sido distinta, existe una buena posibilidad de que me hubiera sentido de la misma manera. Tengo muchos amigos y familiares al otro lado a quienes amo y con quienes mantengo una buena relación, aunque no estemos en absoluto de acuerdo sobre política. No creo que el asesino que disparó a Charlie Kirk represente a nadie. Era una persona enferma que creía que la violencia era una solución y no lo es”, añadió.

Por otro lado, bromeó también con la ola de usuarios que decidió cancelar sus suscripciones a Disney+ a modo de protesta, dando cuenta de un papel con instrucciones para que todos ellos vuelven a la plataforma.