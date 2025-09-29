VIDEO – ¿Qué pasará con los shows de Bad Bunny en Chile tras ser confirmado para el Super Bowl?

El puertorriqueño se presentará en el evento deportivo un día después del tercer show que tiene agendado en nuestro país.

La noche de este domingo, Apple Music junto a la NFL confirmaron que Bad Bunny será el encargado de realizar el show de medio tiempo del Super Bowl 2026.

El evento deportivo más importante de Estados Unidos, que es visto por una audiencia que supera los 100 millones de televidentes, se llevará a cabo el próximo 8 de febrero en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California.

En un comunicado, el puertorriqueño señaló que este espectáculo será “por quienes me precedieron y corrieron incontables yardas para que yo pudiera entrar y anotar un touchdown…“.

“Esto es por mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela que seremos el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl“, señaló Bad Bunny.

Si bien en toda Latinoamérica celebraron la noticia, y que significará la segunda aparición del cantante en la cita deportiva -puesto que antes estuvo como artista invitado en el show de Shakira con JLo-, una gran duda se plantó en las últimas horas: ¿Qué pasará con sus shows en Chile?

Bad Bunny tiene agendados tres conciertos en el Estado Nacional para los días 5, 6 y 7 de febrero, siendo el tercero solo un día antes del show en el Super Bowl. Por lo mismo, tendría poco menos de 24 horas para llegar a California para este espectáculo.

De momento, ni el puertorriqueño ni la productora a cargo de los conciertos en nuestro país se han pronunciado al respecto, algo que se espera que hagan durante esta jornada.