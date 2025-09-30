Cómo Soda Stereo realizará su nuevo show en vivo con Gustavo Cerati en el escenario

La icónica agrupación argentina tiene agendado el espectáculo para el próximo 21 de marzo en el Movistar Arena de Buenos Aires.

Los fanáticos de Soda Stereo de seguro sacaron una champaña y celebraron la más reciente noticia sobre el regreso a los escenarios que contará con un ingrediente bastante especial: la participación del fallecido Gustavo Cerati.

Muchos se preguntarán cómo es que lograrán contar con la presencia del músico que falleció en 2014 por un paro cardiorrespiratorio, cuatro años después de caer en coma producto de un ataque cerebrovascular.

Según dio a conocer Rolling Stone, Ecos, nombre que tiene la -hasta ahora- única presentación de la banda agendada para el 21 de marzo en el Movistar Arena de Buenos Aires, contará con la presencia en el escenario de Zeta Bosio y Charly Alberti.

Junto a ellos, se utilizará la voz y la guitarra de Gustavo Cerati, con registros grabados durante las últimas giras de Soda Stereo, como las de 1997 y 2007. Así, se descartó el uso de hologramas e Inteligencia Artificial.

El espectáculo se inspiró en el ABBA Voyage, el cual utilizó avatares de sus cuatro integrantes, acompañados por una banda en vivo.

Las entradas para el concierto agendado en marzo en el Movistar Arena se pusieron a la venta este martes, pero se espera que se anuncien nuevas fechas. Incluso no se descartaría una gira Latinoamericana.