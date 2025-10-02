Tras petición de SCD: Justicia retiene recaudación de shows de Silvio Rodríguez en Chile

La retención se debe hacer efectiva respecto del dinero obtenido por la venta de entradas para los cuatro shows del cantautor cubano.

El incumplimiento de un contrato llevó a que el 21° Juzgado Civil de Santiago decretara la retención de la recaudación por los shows que está realizando Silvio Rodríguez en el Movistar Arena de Santiago.

La medida prejudicial la adoptó el tribunal este jueves, e involucra un monto que llega a los 100 millones de pesos por el concepto de venta de entradas para los espectáculos.

El cantautor cubano está realizando una serie de shows en el Movistar Arena de Santiago desde el pasado 29 de septiembre, con una presentación este miércoles 1 de octubre y dos más programadas para los días domingo 5 y el lunes 6.

Por qué retienen la recaudación de los shows de Silvio Rodríguez

De acuerdo con lo informado, la medida la solicitó la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD) contra Redeyes, la empresa que organizó la serie de conciertos del cubano, tras denunciar que por más de una década no ha cumplido con el pago de los derechos de autor por los shows que ha organizado.

Según argumentó la SCD, la empresa ha incumplido de manera reiterada el contrato que firmaron en 2013 sobre autorización para la ejecución pública de obras musicales en recitales, en el marco del convenio firmado por la sociedad con la Asociación Gremial de Empresas Productoras de Entretenimientos y Cultura (Agepec).

Planteó a la vez que, con el propósito de incumplir el contrato y no pagar los derechos de autor protegidos por la ley, la productora ha cambiado de manera permanente de razón social.

A través de un comunicado, el director general de la SCD, Juan Antonio Durán, manifestó que “medidas como estas son necesarias para resaltar la importancia de cumplir, no solo con lo que la ley y los contratos consignan, sino que también con la premisa básica de que sin autores no hay música, y sin música no hay conciertos, por lo que el pago a esos autores y autoras es una obligación primordial cuando se ejecuta música públicamente“.

La retención de los $100 millones se debe hacer efectiva respecto del dinero obtenido por la venta de entradas para los cuatro shows de Silvio Rodríguez en el Movistar Arena de Santiago.