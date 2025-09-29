Secciones
Bachelet analiza su candidatura ONU en medio de show de Silvio Rodríguez: “Voy a dar la pelea”

La opción de Bachelet en la ONU fue presentada el pasado 23 de septiembre por el presidente Gabriel Boric en la Asamblea General del organismo.

Foto del editor Cristián Meza
Cristián Meza

La ex presidenta Michelle Bachelet fue una de las asistentes al primero de los cuatro recitales de Silvio Rodríguez en su vuelta a Chile, tras su última presentación en 2018.

En medio del show, la otrora mandataria fue consultada por MegaNoticias sobre su presencia en el Movistar Arena, mostrando su alegría por ver al músico cubano.

“Primera vez que vengo a un concierto… O sea, he estado en otros pero muchos años atrás”, indicó.

Junto con ello, Michelle Bachelet abordó someramente su candidatura a la Secretaría General de la ONU, planteando que “voy a dar la pelea, si nos resulta, nos resulta”.

La opción de Bachelet en la ONU fue presentada el pasado 23 de septiembre por el presidente Gabriel Boric en la Asamblea General del organismo.

