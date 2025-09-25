Día de la Música Chilena en RM: revisa la programación, cantantes y comunas que tendrán conciertos gratuitos

La jornada ofrecerá shows en vivo al aire libre con artistas nacionales que van desde el pop alternativo hasta el rap.

La Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD) dio a conocer los detalles de la programación para celebrar el Día de la Música Chilena en la Región Metropolitana (RM) que se conmemorará el próximo 4 de octubre.

El evento contará con un show al aire libre donde se presentarán artistas nacionales de distintos géneros, desde el pop alternativo hasta el rap.

La Combo Tortuga, Camila Moreno, Yorka, Marlon Breeze, Drefquila y Mauricio Redolés serán parte de esta única cita que busca celebrar un nuevo natalicio de Violeta Parra y el Día de la Música Chilena.

“Hablar del Día de la Música Chilena es hablar de identidad, de memoria y de futuro. Este año quisimos salir y volver a las celebraciones de antes, al aire libre y para toda la familia y agradecemos a Ñuñoa por sumarse a esta fiesta abriéndonos las puertas de su Casa de la Cultura”, indicó el presidente SCD, Rodrigo Osorio.

Día de la Música Chilena en RM

Ñuñoa

Sábado 4 de octubre en la Casa de la Cultura de Ñuñoa.

12:00 – Caleuchístico

13:10 – Dúo Alondra de Chile

14:20 – Yorka

15:30 – Combo Tortuga

16:40 – Mauricio Redolés

17:50 – Marlon Breeze

19:00 – Camila Moreno

20:10 – DrefQuila

Las entradas se pueden obtener de forma gratuita a través de la plataforma Portalticket en ESTE LINK. El evento estará dividido en dos bloques, uno en la mañana (AM) y otro en la tarde (PM), y cada persona podrá descargar hasta dos tickets por cada bloque.

Vitacura

El sábado 4 de octubre, entre las 17:00 y las 21:00 horas, el Parque Bicentenario será escenario de presentaciones gratuitas de diversos artistas.