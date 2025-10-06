Suprema de EEUU da duro golpe a Mane Swett: su hijo permanecerá con el padre tras fin de batalla legal

Tras el fallo de la Corte Suprema norteamericana, la actriz Mane Swett tendrá que viajar a Estados Unidos para ver a su hijo de 13 años.

La Corte Suprema de Estados Unidos no acogió la solicitud de la actriz chilena Mane Swett y confirmó que su hijo de 13 años permanecerá en el país norteamericano bajo la custodia permanente de su padre, John Bowes.

De esta forma se cerró la última opción que tenía la artista nacional para conseguir el regreso a Chile del menor de edad, quien viajó a fines de 2022 a ver a su progenitor, el que decidió no devolverlo con su madre y solicitó la custodia.

Luego de un proceso que se prolongó por más de un año y siete meses, el máximo tribunal del país norteamericano puso fin a la batalla legal de Mane Swett para recuperar a su hijo.

A pesar de todos los recursos judiciales que emprendió la actriz chilena en Estados Unidos, ninguno de los tribunales a los que acudió le dio la razón.

Los fallos que dejaron a Mane Swett sin la custodia de su hijo

Luego de que la Corte del Segundo Distrito del Sur de Nueva York falló a favor de John Bowe, tras argumentar que el hijo de la pareja ya estaba “asentado” en Estados Unidos, la Corte de Apelaciones también dictó un fallo en contra de Mane Swett y, este lunes, la Corte Suprema ratificó esa decisión.

Como parte de su batalla legal por recuperar la custodia de su hijo, la actriz nacional incluso apuntó infructuosamente al Convenio de La Haya (1980), que regula los aspectos civiles sobre la sustracción internacional de menores.

En su resolución, el máximo tribunal emitió una respuesta breve y clara: “Petición denegada”, lo que marcó el cierre definitivo del caso.

