Murió Diane Keaton, reconocida actriz y ganadora del Oscar, a los 79 años

Además de su Oscar, fue galardonada con un Globo de Oro y un Premio BAFTA.

La actriz Diane Keaton, leyenda del cine de Estados Unidos, falleció a los 79 años en California, según confirmó su familia a People. Aún se desconocen los detalles respecto a las causas del deceso, con sus seres queridos solicitando respeto y privacidad en este momento de duelo.

Nacida como Diane Hall en Los Ángeles en 1946, Keaton se convirtió en un ícono de la pantalla grande gracias a una carrera que se prolongó por más de cinco décadas. Sus primeros pasos los hizo en Broadway, donde si bien supo brillar para llamar la atención de potentes directores, también tuvo que combatir contra la bulimia en un periodo difícil de su vida.

Su salto a la fama en el cine lo consiguió en la década de 1970 al interpretar a Kay Adams, la novia —y posteriormente esposa— de Michael Corleone en El Padrino (1972), filme dirigido por Francis Ford Coppola.

Durante la misma década también destacó su estrecha colaboración bajo la dirección de Woody Allen como en Sueños de un seductor (1972), El dormilón (1973) o Amor y muerte: La última noche de Boris Grushenko (1975). Sin embargo, el punto máximo de su trabajo llegó en 1977, cuando Diane Keaton fue galardonada con el Oscar a Mejor Actriz gracias a su rol protagónico en Annie Hall

Gracias a la misma película consiguió un Globo de Oro a Mejor Actriz en Comedia o Musical y Mejor Actiz en los Premios BAFTA.

En 2019, al hacer un repaso a su carrera profesional, Keaton aseguró al citado medio que “no sé nada y no he aprendido nada. Envejecer no me ha hecho más sabia. Sin la actuación, habría sido una inadaptada“.

Pese haber sido relacionada sentimentalmente con el mismo Woody Allen, Al Pacino —quien interpretó a Michael Corleone en El Padrino— y a Warren Beatty, nunca se casó. “Me alegro mucho de no haberme casado. Soy una bicho raro“, dijo a People en la misma entrevista, afirmando ser “la única de mi generación de actrices que ha sido soltera toda su vida”.