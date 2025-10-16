Familia apagó su soporte vital: a los 74 años falleció Ace Frehley, el guitarrista de KISS

Junto a Gene Simmons, Paul Stanley y Peter Criss, el guitarrista fundó en 1973 la banda KISS, que se caracterizó por su maquillaje y shows teatrales.

El guitarrista original del grupo estadounidense KISS, Ace Frehley, falleció a los 74 años, luego de que su familia optara por apagar el soporte vital al que estaba conectado, tras sufrir un derrame cerebral por una caída en su estudio de grabación hace unas semanas.

En un comunicado emitido por sus familiares, se afirmó que “estamos completamente devastados y desconsolados. En sus últimos momentos, tuvimos la fortuna de rodearlo de palabras, pensamientos, oraciones e intenciones amorosas, cariñosas y pacíficas al dejar este mundo“.

“Apreciamos sus mejores recuerdos, su risa, y celebramos la fortaleza y la bondad que brindó a los demás. La magnitud de su fallecimiento es de proporciones épicas e incomprensibles. Al reflexionar sobre todos sus increíbles logros, el recuerdo de Ace vivirá para siempre“, añadió el texto.

Hace unas semanas el guitarrista de KISS tuvo una caída y, si bien inicialmente se anunció que Ace Frehley “se encontraba bien”, poco después una publicación en su cuenta de Instagram confirmó que se cancelarían los espectáculos que tenía programados para este año.

Más tarde, los medios especializados reportaron que el músico fue hospitalizado con soporte vital, luego de que se comprobara que la caída le provocó una hemorragia cerebral.

Ace Frehley, el guitarrista que se fue y volvió a KISS

Junto a Gene Simmons, Paul Stanley y Peter Criss, Ace Frehley fundó en 1973 la banda KISS, que se caracterizó por su maquillaje y sus shows teatrales.

El guitarrista ayudó a escribir algunas de las canciones más populares de la banda, como Rock and Roll All Nite, I Was Made for Lovin’ You o Detroit Rock City.

En 1982 el guitarrista abandonó KISS para lanzar su carrera en solitario, pero en 1996 regresó a la banda, donde permaneció hasta 2002, cuando se alejó nuevamente de la agrupación.