VIDEO – Kalkutún, Juicio a los Brujos: así es la nueva película de Jorge Olguín

Kalkutún, Jucio a los Brujos es el nombre de la nueva película de Jorge Olguín, la octava de su filmografía que incluye títulos conocidos como Ángel Negro y Sangre Eterna.

La trama de la cinta está basada en un terrórifico hecho ocurrido en 1879 en la isla de Chiloé cuando dos campesinos asesinan brutalmente a un hombre acusado de brujería. En respuesta, el gobierno designa a un abogado de Santiago como fiscal del caso. Su misión: investigar el crimen y llevar a los responsables ante la justicia.

Sin embargo, al llegar a la isla, descubrirá que la realidad es mucho más oscura de lo que imaginaba. El intendente de la región, Luis Martiniano, ha desatado una implacable caza de brujas, persiguiendo a cualquier poblador que practique la magia ancestral.

Mientras tanto, Mailén, una joven campesina de la isla, toma una decisión arriesgada: adentrarse en el mundo prohibido de la brujería para salvar a su abuelo, condenado por liderar una sociedad secreta de brujos conocida como La Mayoría. A medida que la investigación del fiscal se intensifica, va develando una fuerza oscura y ancestral que habita en Chiloé entrelazando un conflicto de fe, poder y supervivencia.

Jorge Olguín comentó sobre su nueva película que “cuando niño descubrí que existía un lugar donde los mitos parecían ser reales. Descubrí la isla de Chiloé con sus leyendas, monstruos mitológicos e historias sobre brujería. Esas historias pasaron a ser una obsesión en mi vida, hasta que me transformaron con el tiempo en un cineasta pionero del género fantástico en Chile”.

El elenco de Kalkutún lo integran nombres como Juan Carlos Maldonado, Camila Oliva, Bastián Bodenhöfer, Nicolás Zárate, Luis Dubó, Paulina Eguiluz, Michael Silva, Daniel Antivillo, Felipe Ríos, Alejandra Araya, Gastón Salgado, Felipe Contreras, Víctor Montero, Nicolás Allendes y Vladimir Huaiquiñir.

La cinta tendrá su estreno comercial en las salas de nuestro país en mayo de 2026.