VIDEOS – Tras exitoso Tiny Desk de 31 Minutos: vuelven las notas verdes de Juan Carlos Bodoque

El primer capítulo con Juan Carlos Bodoque debutará en el canal de YouTube oficial de 31 Minutos.

A menos de un mes del estreno de la película 31 Minutos: Calurosa Navidad, y dos semanas después del exitoso Tiny Desk en la National Public Radio (NPR) de Estados Unidos, se confirmó el regreso de las clásicas notas verdes del periodista Juan Carlos Bodoque.

“Serán tres capítulos donde el periodista estrella de 31 Minutos deberá desenmascarar a un enemigo gaseoso y silencioso que calienta la tierra sin control“, se adelantó desde la productora a cargo del programa.

El primero se llama Bodoque contra el metano, cuyo primer capítulo debutará el lunes 27 de octubre en el canal de YouTube oficial del show infantil.

Adelantos de la nota de Juan Carlos Bodoque en 31 Minutos

En esa entrega, el periodista de 31 Minutos, Juan Carlos Bodoque, buscará explicar de manera lúdica y crítica cómo se produce este gas, cuáles son sus principales fuentes y qué se puede hacer para reducir sus emisiones.

Luego del estreno de 31 Minutos en Tiny Desk, la cuenta oficial de la radio pública estadounidense NPR, el pasado 6 de octubre, el video en Youtube ya supera las 10 millones de reproducciones, lo que lo sitúa como una de las presentaciones más vistas de América Latina.

Con el propósito de anticipar cómo serán las notas verdes de Juan Carlos Bodoque, ya se subieron a la página de videos dos adelantos del reportaje. Míralos a continuación: