VIDEO – “Bailan sin Cesar”, “Mi Muñeca Me Habló” y más: revisa completo el Tiny Desk de 31 Minutos

Con mensajes contingentes sobre Trump, por ejemplo, los chilenos realizaron un show con sus más grandes éxitos.

NPR estrenó este lunes 6 de octubre el anunciado Tiny Desk de 31 Minutos, el que cual presenta varios de sus más grandes éxitos.

En poco más de 20 minutos podemos ver un pequeño show con recordadas canciones como Yo Nunca Vi Televisión, Bailan Sin Cesar, Mi Muñeca Me Habló, Mi Equilibrio Espiritual, entre otros.

En la descripción del Tiny Desk destacaron que 31 Minutos es “un programa de televisión chileno, pero más que eso, es una institución de la programación infantil latinoamericana“.

“Es inteligente, mordaz y dinámico en su presentación de los problemas sociales chilenos y la cultura en general. Entre estribillos de rock clásico característicos del Cono Sur y momentos corales tiernos, los titiriteros y músicos de 31 Minutos transforman el Tiny Desk en un verdadero patio de recreo. Todos están invitados a cantar, bailar, reír y celebrar la primera visita del programa a Estados Unidos”, agregaron.

Como era de esperar, también tuvieron intervenciones para abordar la contingencia en Estados Unidos como las políticas migratorias de Donald Trump. También hicieron alusión frases clásicas y a bandas como Los Prisioneros, o series como Better Call Saul.

El show ya está disponible en YouTube y puedes revisarlo a continuación: