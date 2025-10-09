FOTOS – 31 Minutos en Tiny Desk: artistas revelan el backstage de su exitosa presentación

La presentación de 31 Minutos en Tiny Desk sumá más de seis millones de reproducciones en las primeras 72 horas.

Más de seis millones de reproducciones en tres días suma la presentación de 31 Minutos en Tiny Desk, por lejos el mejor resultado obtenido en las primeras 72 horas por el programa de NPR, la radio pública estadounidense.

El éxito del show desarrollado por los títeres trascendió las fronteras de Chile y lo transformó en un fenómeno latinoamericano, con un público cautivo en países como México, Colombia, Ecuador y Perú, entre otros.

Pero lo que se observa en los poco más de 21 minutos del espectáculo fue solo parte de la tarea que llevó a cabo el equipo liderado por los periodistas Álvaro Díaz y Pedro Perirano.

El backstage de 31 Minutos en Tiny Desk

A través de su página en Facebook, 31 Minutos dio a conocer algunos aspectos del backstage en Tiny Desk, programa que durante octubre se enfoca en la música latina.

“No deja de ser curioso-y sobre todo maravilloso- que uno de los escenarios más reputados y deseados por cualquier artista en la actualidad sea el estrecho espacio que queda entre el escritorio y el estante de un conductor de NPR, la radio pública norteamericana“, posteó el equipo.

“Sin luces, pantallas ni amplificación, hay que contenerse para tocar al volumen del alma. Máximo 20 minutos. Tuvimos el privilegio de estar ahí y trabajamos con determinación para estar a la altura“, añadió a continuación.

Más adelante, reconocieron que “estamos infinitamente orgullosos y agradecidos de todos los que nos enviaron su buena onda para convertir esto en una verdadera efemeride treintayunminutera. ¿Estamos llorando de emoción? Sí, y tú con nosotros”.

Además, los encargados copmpartierpon una serie de fotos en las que se mostró el trabajo que se desarrolló para llevar a cabo la presentación de 31 Minutos, así como varios de quienes ayudaron en la producción desde atrás de las cámaras.

En tanto, la productora de NPR Anamaría Artemisa Sayre, la encargada de llevar a 31 Minutos al Tiny Desk, posteó el lunes en su cuenta de Instagram que fue “uno de los mejores días de la historia de ever. Chile, qué suerte tengo de traer esta belleza al Tiny“.