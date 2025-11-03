Netflix llevaría meses investigando: qué se sabe de las presuntas acusaciones que escandalizan Stranger Things

La prensa especializada reveló que el actor David Harbour colaboró con la investigación que implementó Netflix tras las acusaciones.

Netflix confirmó que lleva varios meses indagando las acusaciones que realizó la actriz Millie Bobby Brown, quien presentó una queja por acoso contra David Harbour, quien interpreta a su padre adoptivo, Jim Hopper, en la exitosa serie Stranger Things.

A menos de un mes de que la plataforma de streaming estrene la quinta temporada el próximo 27 de noviembre, fuentes cercanas a la producción aseveraron que las alegaciones de la artista no se refieren a una eventual conducta sexual inapropiada, sino a acoso e intimidación.

De acuerdo con lo detallado por el medio The Mail on Sunday, la actriz de 21 años que interpreta a Once presentó una denuncia con “páginas y páginas” de acusaciones contra su colega, que hace el papel de Jim Hooper.

Harbour ha colaborado con la indagatoria Netflix tras acusaciones

Según lo reportado por la prensa especializada, el actor David Harbour colaboró con la investigación que implementó Netflix tras las acusaciones, que no ha divulgado sus resultados.

“Netflix nunca hará comentarios sobre una investigación interna, pero el hecho de que no lo hayan negado dice mucho“, le dijo una fuente al Daily Mail.

Además, se confirmó que durante el rodaje de la que será la última temporada de Stranger Things, Millie Bobby Brown estuvo acompañada por un representante que la acompañaba durante todo el tiempo.

Pese a la denuncia de la actriz, los fanáticos de la serie esperan con enorme expectativa la temporada en la que se cerrará la historia.