Con María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes: TVN confirma fechas de Festival del Huaso de Olmué 2026

TVN confirmó la transmisión de la edición 2026 del Festival del Huaso de Olmué, el cual tendrá nuevamente en la animación a María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes.

Así lo declaró el alcalde Jorge Jil, quien en Buenos Días a Todos anunció que “ya se encuentran disponibles las bases de la competencia folclórica que es el corazón del Festival, anunciamos a los animadores y las fechas en que Olmué abre sus puertas al país y al mundo. Pronto además estaremos anunciando a los artistas”.

Por su parte, Eduardo Fuentes, animador de TVN, declaró que “nunca habría imaginado conducir cuatro años seguidos este festival tan relevante. Estoy sumamente feliz y también muy agradecido de la gente de Olmué que me trata con tanto cariño y del canal que confía en mí para este desafío”.

El Festival del Huaso de Olmué se realizará en El Patagual los días 15, 16, 17 y 18 de enero de 2026, transformándose así en el primer festival televisado del verano.

El certamen se encuentra en etapa de preproducción e incluirá presentaciones de artistas nacionales, internacionales y espectáculos de humor, además de su tradicional competencia folclórica para la cual ya se abrieron las bases para postular y que se encuentran disponibles en el sitio web de TVN.