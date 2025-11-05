Escándalo por precios de entradas para AC/DC: la más barata a casi $100 mil y todas en cancha

La venta de entradas para el recital de AC/DC se iniciará este viernes 7 de noviembre a las 10:00 horas, a través de Ticketmaster.cl.

Para el 11 de marzo está programado el concierto que ofrecerá en el Parque Estadio Nacional el grupo australiano AC/DC, que regresará al país luego de tres décadas.

EL show de la banda oceánica se enmarca en el tour mundial Power Up, inspirado en su disco homónimo editado en 2020, y contempla una gira que recorrerá 21 ciudades de Sudamérica, Estados Unidos y Canadá.

De acuerdo con lo informado por la productora DG Medios, la venta de entradas se iniciará este viernes 7 de noviembre a las 10:00 horas, a través de Ticketmaster.cl.

La actual formación de AC/DC incluye a Angus Young en guitarra líder, Brian Johnson en voz y Stevie Young en guitarra rítmica, junto a Matt Laug en batería y Chris Chaney en bajo.

Críticas a los precios y ubicaciones para el show de AC/DC

Según confirmó la productora, las localidades que se pondrán a la venta corresponden todas a diversos sectores en la cancha, incluyendo aquellas destinadas a la movilidad reducida.

Así, para Cancha General y Movilidad Reducida el valor es de $99.608; Cancha Frontal a $207.370, y sector PIT, el más cercano al escenario, a $262.125, todos con cargos incluidos.

En esa línea, las redes sociales recogieron la molestia de quienes cuestionaron tanto el valor de los tikets, como la ubicación de los mismos.