Guns N Roses vuelve a Chile: cuándo es la venta de entradas

Por séptima vez en su historia el grupo de rock Guns N Roses regresará a Chile para ofrecer un concierto en Santiago, de acuerdo con lo confirmado por la productora Fanlab, que también anunció la fecha en que se iniciará la venta de las entradas.

La banda, conformada por con Axl Rose, Duff McKagan y Slash, tiene previsto presentarse en octubre de este año en Santiago, en la Región Metropolitana.

Guns N’ Roses volverá al país en el marco de su Tour Mundial, Because what you want N’ what you get are two completely different things.

Según precisó la productora, el concierto de Guns N Roses está agendado para el día martes 14 de octubre en el Parque Estadio Nacional, en la comuna de Ñuñoa.

Cuándo es la venta de entradas para ver a Guns N Roses

Quienes deseen asistir al concierto de Guns N Roses deberán estar atentos, ya que la preventa de los boletos se iniciará a las 11:00 horas del próximo martes 10 de junio, a través de PuntoTicket.

En tanto, el miércoles 11 de junio, también a las 11 de la mañana, comenzará la preventa del concierto para clientes de Banco Falabella, con un 20% de descuento por 48 horas o hasta agotar stock.

Luego de que concluya la preventa, el viernes 13, a partir de las 11:30 horas, se dará inicio a la venta general de las entradas para el concierto.

Guns N Roses es en la actualidad uno de los grupos de rock más escuchados del mundo en la plataforma Spotify, donde supera los 32 millones de oyentes cada mes.

El Tour Mundial de la banda comenzó a inicios de mayo en Corea del Sur, tras lo cual ha recorrido las principales ciudades de Asia, y proseguirá en Europa, para terminar en distintas localidades de América.