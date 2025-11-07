VIDEO – De regreso a donde todo comenzó: los detalles que nos entregó los primeros cinco minutos de Stranger Things 5

En medio de la premiere mundial de la popular serie, Netflix lanzó cómo será el comienzo del primer capítulo de la última temporada que debutará el 26 de noviembre.

Durante el lanzamiento mundial celebrado en Los Ángeles, Estados Unidos, Netflix lanzó los primeros cinco minutos del primer capítulo de Stranger Things 5, cuyo debut será el próximo 26 de noviembre con los primeros cuatro episodios.

La popular serie abre su último ciclo llevándonos de regreso al 6 de noviembre de 1983, día en que Will (Noah Schnapp) desapareció, dando inicio a la historia que ya todos conocemos.

Aquí lo vemos mientras se escondía de los Demogorgon en el Upside Down y tarareaba la canción Should I Stay or Should I Go de The Clash, la cual había conocido gracias a su hermano. Sin embargo, su escondido en el Castillo Byers es descubierto por uno de los monstruos, a quien le dispara con su escopeta.

Así, se inicia una huida que culmina con el niño subiéndose hasta lo más alto de un árbol, pero su plan se desmorona al saltar hacia otro y luego caer al suelo, quedando inconsciente.

Pero lo que el Demogorgon quería no era comérselo, como usualmente lo hace, sino que llevarlo hasta su dueño, Vecna (Jamie Campbell Bower), quien, según comenta, busca dar inicio a su plan con la ayuda de Will.

“Tú y yo vamos a hacer cosas maravillosas juntos, William“, le dice el demonio.

Los primeros cinco minutos de Stranger Things 5 terminan con el villano infectando el cuerpo de Byers, que es tal y como Joyce (Winona Ryder) lo encontró en el final de la primera temporada.