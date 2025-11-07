VIDEO – Versión de Estrellitas y Duendes por Sting y Juan Luis Guerra impacta en las RRSS

La versión interpretada por Juan Luis Guerra y Sting se estrenó este jueves 6 de noviembre a nivel mundial en todas las plataformas digitales.

Más de 500 mil vistas en las diversas redes sociales suma en menos de 24 horas la colaboración entre el dominicano Juan Luis Guerra y el británico Sting, en una reinterpretación de Estrellitas y Duendes, tema que el primero lanzó en 1990 como parte del álbum Bachata Rosa.

En esta colaboración se escucha al ex integrante de The Police cantando en español, aportando un timbre distinto a un clásico que este año cumplió 35 años.

De acuerdo con lo precisado, la canción se estrenó este jueves 6 de noviembre a nivel mundial en todas las plataformas digitales.

La grabación tuvo lugar en varias localizaciones, entre ellas los Power Station Studios de Nueva York, y el video oficial estuvo dirigido por Guerra Films.

Qué dijeron Juan Luis Guerra y Sting sobre la colaboración

“La letra de Juan Luis en Estrellitas y Duendes es una lección magistral de lo que podríamos llamar realismo mágico romántico. Tuve que intentar cantarla exactamente como fue escrita, porque es impecable“, contó el intérprete británico.

Por su parte, Juan Luis Guerra dijo que trabajar con Sting fue un “honor inmenso”. En esa línea, resaltó la disposición del músico británico para interpretar un tema que calificó como “poético y metáforico”.