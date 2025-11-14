Cantó la canción del Mundial Sub 20: quién es la chilena que se llevó un Latin Grammy 2025 por Mejor Canción Rock

La artista fue reconocida como compositora de la canción de una mexicana.

En una nueva edición de los Latin Grammy, que se realizó la noche de este jueves 13 de noviembre en la ciudad de Las Vegas, una chilena logró adjudicarse el gramófono dorado y no hablamos de artistas como Mon Laferte o Francisca Valenzuela, por mencionar a algunas.

Se trata de Shirel, nombre artístico de Nicole Davidovich, una cantante que fue reconocida como compositora por la canción La Torre de la mexicana Renee. El tema fue premiado en la categoría Mejor Canción Rock en la ceremonia más importante de la música latinoamericana.

A través de sus redes sociales, la intérprete no pudo ocultar su emoción. Incluso se encontró con Myriam Hernández a quien le contó la noticia y la felicitó, mostrándose orgullosa por su logro.

Davidovic cuenta con un disco, Cristal, que lanzó en 2022, seis años después de lo que fue su participación en el programa The Voice. En agosto pasado lanzó su más reciente single RARA, y hace solo unas semanas lanzó el tema El alma en la cancha (olé, olé, olé), himno oficial de lo que fue el Mundial Sub 20 que se celebró en nuestro país.

“La música siempre ha sido mi lenguaje y no hay nada más hermoso y que me llene más de gratitud el corazón que ser reconocida por algo así“, dijo la chilena tras el triunfo en los Latin Grammy.

En esa misma línea agregó que “siento solo orgullo de llevarme este premio para la casa y agradecida con todos los artistas que me dan la posibilidad de ser parte de sus mundos y de contribuir a esta música maravillosa”.

