VIDEOS – Rolling Stone: las canciones chilenas elegidas entre las “100 grandes en español del siglo XXI”

Dos canciones compuestas por artistas chilenas fueron incluidas en el ranking que preparó la edición hispana de la revista Rolling Stone sobre las “100 grandes canciones en español del siglo XXI“.

De acuerdo con lo expuesto por el artículo, “la música en castellano ha encontrado siempre la forma de colarse en los gustos musicales de todo el mundo“.

En esa línea, mencionó algunos temas que fueron considerados clásicos del siglo XX, como Macarena, La Bamba, Oye como va, Livin’ la vida loca, Bésame Mucho, Eres tú o Por una cabeza.

Agregó que, sin embargo, “durante las dos décadas y media que hemos vivido de este siglo XXI, la música en español ha llegado más lejos que nunca“.

Antes de revelar cuáles son los “100 grandes canciones en español del siglo XXI”, el artículo de Rolling Stone explicó que “este listado no se fija exclusivamente en la cantidad de reproducciones o premios alcanzados por un sencillo, y pone nuestros ojos en las historias, en las transformaciones y conversaciones generadas, en la relevancia y trascendencia, en los puños levantados y en las nuevas conciencias, tratando de vislumbrar lo que queda en los corazones de la gente cuando termina una canción“.

Las dos canciones chilenas entre las 100 grandes en español

Según argumentó la publicación, en el lugar 58 del listado se encuentra Mon Laferte y su canción Tu falta de querer.

“Tu falta de querer es el desgarro hecho canción. Mon Laferte la escribió tras descubrir una infidelidad, hundida en una depresión que la llevó a rozar el suicidio. Entre lágrimas y rabia, transformó el dolor en arte: una confesión brutal sobre amar hasta romperse y cantar para sobrevivir“, publicó Rolling Stone.

En tanto, en el lugar 17 se sitúa el tema Somos Sur, de Ana Tijoux, en colaboración con la cantante británico-palestina, Shadia Mansour.

“Desde hace más de una década, Ana Tijoux hablaba de la importancia de la resistencia global en lugares como Latinoamérica y Palestina. En Somos sur, canción que forma parte de su álbum Vengo, la artista franco-chilena comparte el micrófono con la palestina Shadia Mansour, quien opta por rapear en árabe. Gracias a su mezcla de ritmos y lírica poderosa, el tema se convierte en un mensaje de multiculturalidad y empoderamiento hacia las poblaciones marginadas. Estamos pidiendo un libre Palestina, al igual que estamos pidiendo un Wallmapu independiente en Chile, sin control policial, compartió en su momento la artista”, explicó Rolling Stone.