Los fundamentos tras la solicitud de detención del jefe del gabinete de Javier Milei

La petición se enmarca en la indagatoria que se lleva a cabo por el supuesto pago de 245 mil dólares por unas refacciones en la casa de Manuel Adorni.

INSTAGRAM.

Una indagatoria iniciada contra Manuel Adorni por el supuesto pago de 245 mil dólares por unas refacciones en su casa, dio paso a la solicitud de detención contra el jefe del gabinete del presidente de Argentina, Javier Milei.

De acuerdo con lo que declaró el contratista a cargo de los trabajos en la residencia, Matías Tabar, Adorni le pagó ese monto en efectivo y sin una factura de por medio.

Los arreglos incluyeron labores en la piscina climatizada, una cascada existente en el lugar y el apoyacabeza para el jacuzzi.

En su testimonio, el sujeto detalló quiénes tomaron parte en las obras, y sostuvo que mientras estas se llevaban a cabo, el funcionario de gobierno arrendó otra vivienda por la que pagó 13 mil dólares.

Por qué se pidió la detención del jefe del gabinete de Milei

En medio de la indagatoria por lo ocurrido en la casa de Manuel Adorni, la diputada Marcela Marina Pagano solicitó la detención del jefe del gabinete de Javier Milei.

Según informó la prensa trasandina, los fundamentos de la petición apuntan a “un riesgo procesal de entorpecimiento de la investigación grave, actual e inminente“.

La acusación presentada por la legisladora indica que Adorni contactó a Tabar antes de que entregara su testimonio, oportunidad en la que le ofreció ayuda y contactarlo con su equipo defensor.

A la vez, la denuncia asevera que el funcionario habría intentado borrar los mensajes de WhatsApp que intercambió con el contratista.

Para justificar su solicitud de prisión preventiva, la diputada Pagano pidió la aplicación de la “doctrina Irurzun”, una jurisprudencia que permite a los tribunales considerar que un funcionario en ejercicio puede utilizar sus vínculos de poder para obstruir el accionar de la justicia.